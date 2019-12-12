يعتبر رول المسخن، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقة الطيب والشهي، وتتقنن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليك طريقة عمل رول المسخن، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير رول المسخن عجينة سبرنج رول 3 ملعقة كبيرة سماق 3 عدد بصل 2 عدد صدوردجاج مخلية مقطعة شرائح رفيعة 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة صغيرة قرفة رشة جوزة الطيب Advertisements ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون كوب صنوبر ملعقة صغيرة قرن فلفل حامي مطحون ملعقة كبيرة زيت ذرة ملعقة صغيرة قشر ليمون طريقة تحضير رول المسخن - يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف مكعب المرق. - تضاف شرائح الدجاج وتشوح جيدا. - تترك حتى تمتزج المكونات ثم تلف الحشوة في أوراق إسبرينج رول. تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم.

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