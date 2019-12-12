تمارين يومية لتخسيس الأرداف

بالرغم من اتباع أنظمة صحية وممارسة تمارين رياضية بانتظام، إلا أن بعض السيدات قد يجدن صعوبة في تخسيس منطقة الأرداف، وتقدم "هُن" عدد من التمارين الرياضية لتخسيس تلك المنطقة، وفقًا للموقع الرياضي "fitness".

استخدام جهاز الدرج

يعتبر تسلق السلالم سواء كان في الجيم أو خارجة من أفضل أنواع الرياضة اللاتي تساعد منطقة الأرداف على فقدان الوزن كونها تعمل على تقوية عضلات تلك المنطقة ويفضل الصعود بشكل بطيء.

الجري

بالرغم من أن الجري يعمل على كامل الجسم إلا أنه يعمل بشكل أكبر على منطقة الأرداف، ولذلك يفضل إتباعه في حال محاولة فقدان الوزن في تلك المنطقة العنيدة.

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ممارسة تمارين الفاصل الزمني

وتعتبر هذه النوعية من التمارين هي الأقوى بين تمارين الأرداف، إذ أن الشخص خلال ممارستها على جهاز السير يتطلب أقصى جهد في الجري لفترة قصيرة، ويلي ذلك التمرين لفترة أطول بوتيرة أبطأ.

تمرين القرفصاء

وهي التمارين التي تعرف بـ "السكوات" ولعل البعض يعتقد أنها تعمل على منطقة المؤخرة فقط، الا أنها تعمل كذلك على منطقة الأرداف ولا بد من ممارستها يوميًا لنتيجة افضل على أن تزيد مرات ممارستها بشكل تصاعدي.

المشي على جهاز السير بالجنب

يعتبر المشي بالجنب على جهاز السير من التمارين القوية التي تعمل على تخسيس منطقة الأرداف وتحديدًا الجز العلوي، ولأمان لابد من ممارسة التمرين بشكل بطيء في البداية حتى لا يسقط الشخص.