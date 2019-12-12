محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أفادت مجلة “Elle” الألمانية بأن الأحمر النحاسي يتربع على عرش ألوان الشعر في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار على غرار النجمة العالمية إيما ستون. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن درجة الأحمر النحاسي هي درجة دافئة تتمتع بطابع مفعم بالأنوثة والإثارة، مشيرة إلى أنها تغازل في المقام الأول البشرة ذات اللون الزيتوني.

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