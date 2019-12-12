أبرزها محاربة الإمساك.. 5 فوائد مختلفة لعصير القصب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يعد عصير القصب من المشروبات التي يقبل على تناولها الكثير لمذاقه الرائع وثمنه القليل، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية بشرط ضمان الحصول عليه من أماكن موثوقة وتجنب تناوله في أكواب المحلات. الكونسلتو يستعرض في الصفحات التالية الفوائد الصحية التي يقدمها عصير القصب وفقا لموقع "food.ndtv". للمزيد عن فوائد مختلفة لعصير القصب.. اضغط هنا

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