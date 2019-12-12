شاركت الفنانة كندة علوش، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما الوحيدة "حياة" وهي مستديرة بظهرها للصورة. وعلقت "كندة" على الصورة، قائلة: "جنتي.. بارك الله في أسرتكم وأحبائكم". وتلقت الفنانة السورية العديد من تعليقات متابعيها، من ضمنها، تعليقا من متابعة أثار الكثير من الجدل بأنها كندة علوش لديها طفلة أخرى بخلاف "حياة": "لديك ابنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة"، لترد عليها "كندة" نافية ذلك، إذ قالت: "ليس لدي ابنة أخرى وحياة هي ابنتي الوحيدة"، تتفاعل معها المتابعة مرة أخرى بالرد، قائلة: "الله يحميهالك". Advertisements شائعات حول الطفلة الثانية ومنذ زواج الفنانة كندة علوش، من الفنان عمرو يوسف، كانت الشائعات منتشرة حول وجود طفلة للفنانة السورية كندة علوش من زوجها السابق فارس الذهبي، والسبب في ذلك يرجع إلى الطفلة التي كان يحملها الفنان عمرو يوسف في حفل زفافه، لكنه تبين بعد ذلك بأنها ابنة شقيقته.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة لكندة علوش: ليه مش بتهتمي ببنتك التانية.. والفنانة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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