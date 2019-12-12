طريقة عمل الكشك الصعيدي

الكشك شأنه شأن الملوخية والمحشي، أكلات مصرية أصيلة لا يستطيع أحد تقديمهم كما تقدمهم الموائد المصرية، وتقدم "هُن" طريقة عمل الكشك للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير الكشك دقيق مرقة دجاج بصل سمنة ملح Advertisements فلفل أسود طريقة تحضير الكشك الصعيدي انقعي الكشك في الماء حتى يزداد حجمه. اضيفي الكشك للمرقة على النار. اضيفي الدقيق المذاب في القليل من الماء لخليط الكشك. شوحي البصل المفروم في الزيت على النار ثم اضيفي جزء منها الكشك وقلبي. اتركي الخليط حتى النضج. قدمي الكشك وزيني الوجة بالبصل المحمر.

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