ابن أصالة لـ مريم عامر منيب: ألهمتينا

عبر خالد الذهبي، ابن المطربة أصالة، على فرحته لمريم عامر منيب، على نجاح أغنية "عامل إيه في حياتك" التي أهدتها لوالدها الراحل الفنان عامر منيب في ذكرى وفاته.

ونشر "خالد"، صورة تجمعه بمريم عامر منيب، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "أنا فخور بيكي أوي يا أختي.. معندكيش فكرة أنتي ألهمتينا أد إيه".

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وتفاعلت معه "مريم" بالرد على الصورة مستخدمة "إيموشن" الكرة الأرضية، ليرد عليها "خالد" قائلًا: "العائلة".

كانت مريم طرحت في ذكرى وفاة والدها أغنية "عامل إيه في حياتك" لعامر منيب.