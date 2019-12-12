محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية، وذلك بدءا من – 3 ديوبتر.

وأوضحت الرابطة أن سبب الخطر يكمن في شكل مقلة العين؛ حيث تكون المقلة أطول من الطبيعي لدى المصابين بقِصر النظر، ما يجعل الشبكية أكثر نحافة، ومن ثم أكثر عُرضة للضرر مثل ثقوب الشبكية، والتي قد تؤدي إلى انفصال الشبكية في حال عدم علاجها في الوقت المناسب.

وتتمثل العلامات التحذيرية لانفصال الشبكية في تدهور الرؤية كوجود ظلال في مجال الرؤية أو رؤية ومضات ضوئية أو نقاط سوداء.

وتستلزم ملاحظة هذه الأعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب مثل العلاج بالليزر.