طريقة عمل شوربة عدس دايت

العدس معروف بكونه دفاية الشتاء، وبه تكتمل ليالي الشتاء الباردة، وفيه العديد من الفوائد الصحية، وهو ما يجعله عنصر أساسي يمكن أكله خلال الدايت، ولكن يجب طهيه بطريقة معينة كي يكون بسعرات حرارية قليلة. المكونات بصلة كبيرة مفرومة ناعما. ملعقة صغيرة ثوم مهروس. ملعقة كبيرة زيت زيتون. جزرة كبيرة مقطّعة مكعّبات صغيرة. 3/4 كوب عدس أحمر. 3/4 كوب طماطم مهروسة. ثمرة كوسا كبيرة مقطّعة مكعّبات. ملعقة كبيرة كمون مطحون. 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (اختياري). Advertisements طريقة التحضير يسخّن الزيت في قدر عميق على النار ويضاف له البصل والثوم. تقلب المكوّنات حتى تتحمّر ثمّ يضاف الماء أو مرق الخضار مع الطماطم المهروسة. يضاف العدس وتحرّك المكوّنات جيّداً. يضاف الخضار المقطّع للشوربة ويضاف الكمّون والفلفل الأحمر ويغطّي القدر. تترك الشوربة على نار هادئة حتى تنضج المكوّنات، وتصبح حبوب العدس ليّنة. يحتاج العدس للطهي من 40 دقيقة إلى ساعة. ترفع الشوربة عن النار ويضاف الملح والفلفل وعصير الليمون. يمكن فرمها في الكبة، أو باستخدام الهاند بليندر.

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