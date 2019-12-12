محكمة الأسرة تلزم أب بسداد 25 ألف جنيه "مصاريف جهاز بنته"

قضت محكمة الأسرة بمدينة سمنود، بالغربية بالزام أب بدفع تكاليف زواج ابنته وقدرها 25 ألف جنيه، كما ألزمته بدفع أتعاب المحاماة.

وكانت أقامت "تسنيم.ع" دعوى ضد والداها، لإجباره على دفع مصاريف جهازها، بعد أن رفض الأب دفع أي تكاليف للجهاز، حملت الدعوى رقم 1011لسنة 2019.

وجاء بحيثيات الحكم أن التزام الأب بالنفقة على ابنته التزاما أصيلا بما يكفي حاجتها وبما يليق من هم في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي وتجهيز البنت للزواج هو من أقدس واجبات الأب، بل هو اليوم المناسبة التي ينتظرها أب سوي ليرسم البسمة على وجه ابنته ويمد لها يد العون والمساعدة بكل ما أوتي من مال، متى يتم زفافها إلى زوجها وبعد ذلك تسقط عنه نفقتها التي تنتقل للزوج، وكان الثابت من المصاريف المطالب بها الأب قد تم انفاقها صبقا للفواتير والمستندات المقدمة لتجهيزها للزواج الأمر، الذي قضت المحكمة بناء عليه بالمبلغ الذي تراه مناسبا ليسار حالة الأب وهو مبلغ خمسة وعشرين على نحو ما هو سيرد بالمنطوق.