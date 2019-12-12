فوائد وأضرار العدس.. دفاية الشتاء

"العدس" هو دفاية الشتاء، كما أنه يعد واحدا من أقدم الأطعمة الصحية في العالم. ويأتي العدس في عدة أصناف. الأنواع الأكثر شيوعًا هي البني والأخضر والأحمر، وهو طعام خالي من الغلوتين لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن أضرار وفوائد العدس، بحسب موقع "ويب مد".

العناصر الغذائية للعدس

يعتبر الخبراء العدس الأخضر أكثر صحة من الأصناف الأخرى. يحتوي نصف كوب من العدس المطبوخ على:

السعرات الحرارية: 140.

الدهون: 0.5 جرام.

الكربوهيدرات: 23 جرام.

الألياف: 9 جرام.

الصوديوم: 5 ملليجرام.

البروتين: 12 جرام.

كما يحتوي على الكلسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.

فوائد العدس

العدس في المرتبة الثانية على قائمة الحبوب من حيث البروتين (فول الصويا يحتل المرتبة الأولى). ويمكن أن يعطيك نفس جودة البروتين مثل اللحوم. ولكن عندما تأكل العدس بدلاً من اللحم الأحمر أو المعالج، فأنت تختار صحة قلبك.

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البروتين هو لبنة أساسية تبني العظام والعضلات والجلد. يمكن أيضًا أن يحد من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من المواد الغذائية الأخرى.

يمتلئ العدس بالألياف، تلبي حصة واحدة 32% من الألياف التي تحتاجها كل يوم. يمكن أن يقلل من الكوليسترول ويحمي من مرض السكري وسرطان القولون. جرعة يومية من الألياف تدفع النفايات عبر الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك أيضًا.

البوتاسيوم، الفولات، والحديد في العدس توفر أيضًا الكثير من الفوائد.

البوتاسيوم يقلل الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم.

يحمي الفولات قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء.

إذا كنت حاملاً، فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك. الحديد يساعد على درء التعب.

أضرار صحية قليلة محتملة للعدس

كل تلك الألياف النافعة في العدس يمكن أن يكون لها تأثير جانبي غير سار للغازات. مفتاح تجنبه هو زيادة تناول العدس ببطء، خاصة إذا لم تكن معتادًا على الحصول على الكثير من الألياف بشكل طبيعي.

يحتوي العدس أيضًا على محاضرات، وهو بروتين في بعض النباتات والبقوليات المرتبطة بالتهاب واضطراب في المعدة.

إذا كنت تشعر بالمرض بعد تناول العدس وغيره من الأطعمة المملوءة بالبابين، فمن الأفضل تجنبها أو الحد من مقدار ما تأكله.

طهي العدس

عكس معظم الحبوب الجافة، لن تضطر إلى نقع العدس قبل طهيه. ستحتاج إلى مجرد غسله، وعليك أولاً تجنب كل حبوب تبدو تالفة، العدس الأحمر يطبخ الأسرع، عادة في 5 دقائق. الأصناف الأخرى تحتاج عادة 20 دقيقة.

يمكنك تقديم العدس الساخن مع الأرز أو في السلطة، ومطبوخ.