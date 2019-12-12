دراسة: الرضاعة الطبيعية قد تكون فائدة صحية لمريضات التصلب المتعدد

نساء المصابات بالتصلب المتعدد غالباً ما يجدن أن أعراضهن تتراجع أثناء الحمل، وهناك أدلة متزايدة على أن الرضاعة الطبيعية قد يكون لها فائدة مماثلة.

فقد وجدت مراجعة جديدة لـ 16 دراسة أن النساء المصابات بمرض التصلب العصبي المتعدد الذين يرضعون رضاعة طبيعية كانوا أقل عرضة بنسبة 37% للانتكاسة خلال عام من الولادة، مقارنةً بالذين يرضعون بالزجاجة.

وقال الخبراء، إن النتائج لا تثبت أن الرضاعة الطبيعية وقائية. ولكن الدلائل على هذا الاحتمال تزداد قوة، كما تقول الدكتورة كريستين كريسكو، الباحثة الرئيسية في المراجعة وزميل أمراض الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

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وقالت إن الدراسات التي أجريت مؤخرًا حول هذا السؤال قد تم تصميمها بشكل أفضل من بعض الدراسات السابقة - وهو ما يمثل العديد من التفسيرات البديلة للعلاقة بين الرضاعة الطبيعية وخطر الانتكاس المنخفض. وبالنسبة للدراسة الحالية، قام الباحثون بتجميع نتائج 16 دراسة قارنت النساء المصابات بداء التصلب العصبي المتعدد اللواتي رضعن مع أولئك الذين لم يرضعوا - بعدهم لمدة تتراوح من ثلاثة إلى 12 شهرًا بعد الولادة.. في المتوسط ، كانت النساء اللواتي يرضعن من الثدي أقل بنسبة 37 ٪ من الانتكاس.

وعندما ركز الباحثون على أربع دراسات حديثة عالية الجودة، كان تقليل المخاطر أكبر قليلاً - 43%.. في إحدى الحالات، هي أن النساء المصابات بإلتهاب التصلب العصبي المتعدد اللائي يختارن الرضاعة الطبيعية قد يختلفن تمامًا عن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك: المرأة التي كان مرضها نشطًا للغاية قبل الحمل قد تقرر عدم الرضاعة الطبيعية حتى تتمكن من إعادة تشغيل علاج مرض التصلب العصبي المتعدد.

(لم تتم الموافقة على استخدام أي من الأدوية المعدلة للأمراض المعدلة لمرض التصلب العصبي المتعدد للاستخدام في الحمل، وليس من المعروف ما إذا كان يمكن استخدامها بأمان أثناء الرضاعة الطبيعية، وفقًا للجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي المتعدد).

ووصفت كاثلين كوستيلو - وهي نائبة الرئيس المشاركة في الرعاية الصحية في الجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي المتعدد - النتائج بأنها "مهمة"، لكنها شددت على أنها لا تثبت أن الرضاعة الطبيعية تمنع الانتكاسات .. "من المهم الحصول على هذه المعلومات، ولكن ما الذي يقود هذه الرابطة ؟" ووفقا للباحثين، قد تكون الرضاعة الطبيعية وقائية بسبب التغيرات الهرمونية التي تصاحبها.