صور.. نهى عابدين تحتفل بعيد ميلاد نجلها: ابني هو شمسي

احتفلت الفنانة نهى عابدين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعيد ميلاد نجلها الخامس.
وشاركت نهى عابدين جمهورها ومتابعيها بعدة صور لنجلها، وكتبت في تعليقها عليها، "أحلى وأجمل خمس سنين في عمري، Happy birthday my man my everything، My son is my sun".
الصور لا قت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها وجمهورها، وكان من بينها "ربنا يحفظه ويخليه"، و"ربنا يباركلك فيه يا رب"، و"ما شاء الله كبر".
طلاق نهى عابدين وحازم زيدان
كانت الفنانة نهى عابدين، تزوجت من حازم زيدان، إلا أنهما انفصلا سريعا، وأوضح حازم السبب للجمهور قائلا إن اختلاف الثقافات ووجهات النظر وطبيعة الحياة وراء الانفصال، فهو سوري يرفض أن يترك بلاده، بينما هي مصرية وتريد أن تستكمل مشوارها الفني في القاهرة، هذا بالإضافة إلى اختلاف العادات والتقاليد بين البلدين، فضلا عن التسرع في أمر الزواج، وفقا له.
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