"نيفين" في دعوى نفقة: جوزي طردني وقطع هدوم العيال ورماها من البلكونة

أقامت "نيفين.ج" دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب فيها زوجها السابق بنفقة أطفالها بعد أن طردهم من منزل الزوجية، ورفض أن يعطيها ملابسها هي وأولادها، وحملت الدعوى رقم 3446 لسنة 2019، ومازالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الأم في حديثها لـ"الوطن"، إنها خرجت من منزلها عقب مشاجرة نشأت بينها وبين زوجها وأخذت أطفالها معها، ورفض الزوج عودتها إلى المنزل، كما رفض أن يعطيها ملابسها ومتعلقاتها الشخصية: "قولتله حتى إديني هدوم العيال الشتا داخل علينا والعيال هتموت من البرد، وهو قلبه محنش حتى على عياله يديهم هدومهم".

وتتابع الزوجة حديثها، بأن الأب استمر في عنادة بل وصل به الأمر إلى أنه قام بتمزيق ملابس أطفاله، وإلقائها في الشارع، كنوع من تصفية الخلافات: "أما الناس والجيران تدخلوا عشان يحلوا المشاكل وقالوا ليه خلى في قلبك رحمه وادي لعيالك حاجتهم مسك الهدوم قطعها ورامها من البلكونة في الشارع".