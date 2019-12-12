أنغام تحتفل بمديرة أعمالها وخطيبها محمد الشرنوبي

شاركت راندا رياض، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي، ومديرة أعمال الفنانة والمطربة أنغام، عبر خاصية "استوري"، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جمعت بينها وبين الفنانة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، في أول تجمع ظهرا خلاله بعد احتفالتهم بخطبتهم أول أمس.

وأشارت راندا في تعليقها على الصورة لخطيبها الفنان محمد الشرنوبي وللفنانة أنغام وزوجها، خلال تواجدهم في أحد الأماكن العامة وأرفقت تعليقًا بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلةً: "ديمًا مع بعض".

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

وتفاعل العديد من متابعي الفنان مع صور خطوبته، مقدمين له التهنئة.

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إطلالات العروسين

ارتدى الشرنوبي بدلة فاتحة، دون رابطة عُنق، مع قميص أبيض، في حين تألقت العروس بـ "جمبسوت"، "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط.

جدير بالذكر، أن الشرنوبي ظهر بصحبة الفنانة أنغام، وزوجها ومديرة أعمالها في العديد من الاحتفالات والمناسبات الفنية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين راندا والشرنوبي.

وعلاقة الشرنوبي وراندا لم تتعد مجرد تبادل التهنئة، فمؤخرا هنأ الفنان راندا بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشر صورة لها مُعلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا زوزو".