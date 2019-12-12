جينيفر لوبيز تستعرض إطلالتها الشتوية داخل طائرتها الخاصة

سافرت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بإطلالة جاهزة لفصل الشتاء مع معطف من الفرو الفاخر قابل للطي، نشرت JLo صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمشاركة متابعيها رحلتها من داخل طائرتها الخاصة.

اختارت نجمة Hustlers معطفاً بلون بني مصبوغ من قبل كوتش Coach، مع بنطال جينز أزرق وكنزة كبيرة الحجم مريحة، يعد معطف Signature Shearling مثالياً لدرجات الحرارة الباردة التي ضربت مدينة نيويورك، يتميز المعطف بطباعة Signature C خفية بقيمة 2,650 دولار

اضافت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً أقراط ذهبية مميزة والتي تماشت بشكل رائع مع اكسسوارات المعطف وتسريحة ذيل حصان الناعمة.

نحن نتوقع أن نرى جينفير لوبيز ترتدي الكثير من الأزياء من العلامة التجارية coach حيث تم الإعلان عن أن جينفير هى الوجه الجديد للعلامة ولا شك أن 2020قد أثبت أنه سيكون عاماً مميزاً لها، وليس لدينا شك في أنها ستغلق السنة بأسلوب JLo الحقيقي.

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