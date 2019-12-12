"موتشي" تطلق مجموعة كروز 2020 التي تفيض بالأنوثة والحيوية

القاهرة – لايف ستايل
من موسيقى ورقصة الفلامنكو الإسبانية وتراث البلد الغني وتاريخه العريق وثقافاته المتنوعة أطلقت العلامة المميزة All Things Mochi مجموعة كروز 2020 التي تفيض بالأنوثة والحيوية وتمتلئ بالروعة والجمال
مجموعة ماربيا" كما أسمتها آية طبري "مؤسسة ومصممة أول ثينغس موتشي All Things Mochi" تحتوي على العديد من قطع الملابس المبهجة التي تتضمن الفساتين الغجرية والتنانير والبلائز والبنطلونات والجمبسوت والإكسسوارات، وتحتوي جميعها على تفاصيل استثنائية فبين خطوط الزهور المطرزة والدانتيل المزخرف تشعرين برومانسية "ماربيا" وتمر على ذاكرتك الثقافة الإسبانية الغنية ما بين مهرجان "لا توماتينا" ومصارعة الثيران إلى موسيقى ورقصات الفلامنكو الغجرية الأصيلة كل ذلك وأكثر يتناغم معاً في قطع ملابس قريبة من القلب تضيف إليكِ مزيداً من الأنوثة والجمال والجاذبية.
حول أول ثينغس موتشي All Things Mochi:
أسست آية طبري علامة أول ثينغس موتشي All Things Mochi عام 2013، واتخذت دبي مقراً لها، ونمت هذه العلامة سريعاً وانتشرت في جميع أنحاء العالم وشاركت بأسابيع الموضة العالمية في لندن ونيويورك وباريس، بفضل تصاميم آية طبري المميزة والفريدة التي تستمدها من ثقافات المجتمعات والبلدان التي ترعرعت فيها بالإضافة إلى تصنيع كل قطعة من مجموعات موتشي Mochi يدوياً على أيدي حرفيين يستخدمون الأساليب التقليدية بالتطريز مما يضيف عنصر الأصالة إلى قطعها المعاصرة الرائعة.
آية طبري في سطور:
هي مصممة ومؤسسة أول ثينغس موتشي All Things Mochi، تنتمي آية طبري إلى فلسطين، وقد نشأت بين عمّان والرياض، ثم انتقلت للدراسة في لندن، واستقرت بنهاية المطاف في دبي. هذا التنوع بين المجتمعات والثقافات التي اختلطت بها انعكس على أسلوبها بالتصميم الأنيق الذي ينفرد بأنه لا يشبه أحداً!
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