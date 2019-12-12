كريس إيفانز يسيطر على أناقة الشتاء في 2020

بدأ الطقس الشتوي على قدم وساق وقد يفسح المجال لارتداء معطف الشتاء ضمن خزانة أزياء الرجل اعتماداً على الموقع الجغرافي، لكن قد يبدو أن الفنان العالمي كريس إيفانز - Chris Evans فاز للتو بموسم الخريف والشتاء سوياً بإطلالته الأنيقة في فيلمه الآخير Knives Out، الذي يعرض حالياً بدور العرض في سينمات العالم.

على الرغم من أن الفيلم لازال يعرض حديثاً إلا أن البلوفر الخاص بشخصية رانسوم دريسدال الذي يلعب دوره الفنان كريس إيفانز كان حديث الساعة بين الجماهير، حيث أصبح الجميع يبحثون عن المتاجر التي يباع فيها هذا البلوفر.



يتميز البلوفر باللون الكريمي المناسب لارتداءه مع جميع القطع الأخرى سواء رسمية أو غير رسمية، كما أنه مصنوع من فرو التريكو؛ الذي يساعد التدفئة الجيدة. بالإضافة يناسب هذا البلوفر أعياد الميلاد بشكل خاص، فيمكن ارتداءه كما فعل إيفانز في الفيلم مع معطف رجالي طويل ووشاح ملون وبنطلون من الجينز وحذاء شتوي

يتميز البلوفر بالحياكة المرسومة بدقة عالية تتناسب مع الأجواء الباردة، فيمكن ارتداءه بمفرده دون الحاجة إلى معطف. أو يمكنك عزيزي الرجل ارتداء هذا البلوفر مع بدلة شتوية لاجتماع عمل بالمكتب أو في مطعم ما إذا كان المناخ بارد قليلاً.

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