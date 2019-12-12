للوقاية من نزلات البرد.. اتبع تلك النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تعتبر الأنفلونزا من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتشر خلال فصل الشتاء وتسبب متاعب كثيرة للعديد من الأشخاص. ويمكننا تجنب الإصابة بها من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة وفقا للدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي:

- تغطية الوجه عند العطس أو الكحة:

من الضروري تغطية الوجه أثناء العطس أو السعال لمنع انتشار العدوى وانتقالها للآخرين.

- غسل اليدين جيدا:

اغسل جيدا يديك بالماء والصابون يوميًا لتجنب التقاط ميكروب البرد، وأيضا يجب غسلهما بعد السعال أو العطس، ويمكن أيضا للجراثيم أن تدخل عن طريق العيون لذلك لا تلمس عينك قبل غسل يديك.

- مطهر اليدين:

ينبغي استخدام مطهر اليدين بعد تنظيف الأنف من خلال المطهر الذي يحتوي على الكحول، هو الأفضل لأنه يقتل ميكروبات البرد على الفور. ويمكنك مسح التليفون وريموت التلفزيون ولحدة مفاتيح الكومبيوتر بعد إستعمالهم حتي لاتتجدد العدوي.

- ارتداء الكمامات:

يجب ارتداء الكمامات أثناء الخروج في الجو المحمل بالأتربة والهواء البارد لحماية الجيوب الأنفية.

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين:

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إذا لاحظت شخصا مصابا بالبرد تفادي التواجد بالقرب منه أو مصافحته.

- الراحة:

إذا كنت مصابا بالبرد لا تختلط بالناس واسترح بالمنزل لتجنب نشر العدوى للغير.

- عدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنزل:

- عند الشعور بالدفء في المنزل يعتقد بعض الأشخاص أن الطقس خارج المنزل يعادل طقس المنزل فيقومون بتخفيف ملابسهم، ولكن في الحقيقة تقل درجة الحرارة خارج المنزل.

- المناديل الورقية:

يجب استخدام المناديل الورقية لأنه من السهل التخلص منها بعد استعمالها مقارنة بالمناديل المصنوعة من القماش.

- عدم الخروج من المنزل بعد الاستحمام:

الخروج بعد الاستحمام مباشرة يعرض الجسم للإصابة بنزلات البرد نظرا لأنه بعد الاستحمام تصبح درجة حرارة الجسم منخفضة علي عكس حرارة الجو.

-التهوية:

من الضروري تهوية المنزل وغرفة المكتب يوميا وتغيير أغطية السرير وأكياس الوسائد مرة أسبوعيا علي الأقل.