إطلالات هند صبري في 2019 نافست النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - هند صبري نجمة مميزة في الوطن العربي، إن كان من ناحية أدائها التمثيلي المبدع، أو من ناحية جمالها الشرقي الطبيعي، أو من ناحية أناقتها التي تجمع بين الجرأة والكلاسيكية. وهذا العام كان من الأعوام المميزة بالنسبة لهند، حيث أنها تألقت في عدد كبير من المناسبات الدولية والمحلية، في إطلالات لافتة نافست من خلالها النجمات العالميات ودخلت بها قائمة الأكثر أناقة. وإليك بالصور أبرز إطلالات هند صبري في عام 2019.



إطلالة عصرية ومختلفة لـ هند صبري على السجادة الحمراء:

اطلالة عصرية لهند صبري على السجادة الحمراء من ايترو





فاجأتنا هند صبري في مهرجان البندقية السينمائي، حين قررت الظهور على السجادة الحمراء في إطلالة ذات طابع كاجوال وعصري، اعتمدت فيها بنطلون قماشيا أسود مع قميص مقلم بقصة الـ oversize من ايترو Etro وأكملت اللوك بعقد ماسي مميز، وبدت غاية في التألق والجاذبية وكانت هذه إحدى أجمل إطلالاتها هذا العام.



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فستان أسود اوف شولدرز تألقت به هند صبري في مهرجان الجونة:

اختارت هند صبري فستان أسود بتصميم ناعم





ضمن فعاليات مهرجات الجونة السينمائي لعام 2019 شاهدنا هند صبري في عدد من الإطلالات الأنيقة، منها هذه الإطلالة التي اتسمت بالطابع الكلاسيكي الراقي. وقد اختارت فيها فستان ماكسي أسود بأكمام طوية وقصة الأوف شولدرز الرائجة هذا الموسم، وقد نسقته بأسلوب ناعم مع صندل أسود كعب عال وحقيبة كلاتش وبعض المجوهرات البارزة.





لوك ذو طابع شرقي نسقته هند صبري:

لوك مميز ذو طابع شرقي نسقته هند صبري





كثيراً ما تعتمد هند صبري النمط الشرقي في إطلالاتها، لكن بطريقة ناعمة وغير مباشرة، مثل هذا اللوك الذي تألقت به في إحدى المناسبات واختارت فيه بنطلون أسود مع توب براقة باللون الفضي، ومن فوقهما اعتمدت كارديغان طويل من المخمل الأسود مطرز بالخيوط المعدنية البراقة.

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هند صبري في فستان مرهف من لابورجوازي:

اختارت هند صبري فستان من لابورجوازي



بداية هذا العام، شاهدنا هند صبري في هذه الإطلالة التي جمعت بين الأنوثة والجاذبية في فستان من التول الأسود المطرز بالكريستال من لابورجوازي Labourjoisie بقصة الكتف الواحدة الأنيقة، وقد نسقت معه كلاتش وحذاء كعب عال أسود وساعة يد من IWC Schaffhausen.



هندي صبري تألقت بأجمل الإطلالات في عام 2019 في المناسبات الدولية والمحلية على حد سواء. شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل لها برأيك.

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