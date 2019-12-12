أجمل إطلالات جنيفر لوبيز في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - كثيرات من النجمات تألقن في اطلالات مميزة هذا العام، ومن بينهنّ كانت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez التي شاهدناها في مناسبات مختلفة بأجمل الاطلالات المتنوعة، التي جمعت فيها بين العصرية والأناقة الأنثوية الراقية والجذابة. واليوم بالصور جمعنا أبرز اطلالات جنيفر لوبيز التي اختارتها في عام 2019، شاهديها واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.



اطلالة شتوية أنيقة نسقتها جنيفر لوبيز

جينيفر لوبيز أنيقة في بدلة رسمية رمادية من دولتشي أند غابانا

شاهدنا جنيفر لوبيز Jennifer Lopez مؤخرًا في اطلالة شتوية أنيقة، جمعت فيها بين الأناقة الأنثوية والأسلوب الذكوري الراقي، حيث اختارت بدلة رسمية باللون الرمادي من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، مؤلفة من بنطلون واسع وجيليه وجاكيت بليزر، ومن تحتها اختارت قميصًا أبيض وأكملت الاطلالة بمعطف أسود طويل وحقيبة كتف وحذاء بكعب عالٍ من الجلد الأسود.

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فستان ماكسي معرق تألقت به جنيفر لوبيز

فستان ميدي من سانت لوران تألقت به جينيفر لوبيز

شاهدنا جنيفر لوبيز مؤخرًا في اطلالة مميزة مستوحاة من السبعينيات ومفعمة بالأنوثة، اختارت فيها فستان ميدي معرقًا من سانت لوران Saint Laurent بقصة محافظة، مع ياقة مزينة بربطة وأكمام طويلة، وقد زينت خصره بحزام من الجلد باللون البني، وجزمة من الشاموا بكعب عالٍ وأقراط ذهبية ناعمة.

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لوك جذاب اعتمدته جنيفر لوبيز في فستان باللون الأصفر:

اطلالة لافتة اعتمدتها جينيفر لوبيز في فستان باللون البرتقالي

تعلم جنيفر لوبيز Jennifer Lopez جيدًا كيف تختار الاطلالات الجذابة والأنيقة، مثل هذا اللوك المميز الذي نسقت فيه فستانًا باللون الأصفر البرتقالي بقصة الكتف الواحدة، مزينة بشريطة لافتة على الكتف وقصته ضيقة وطوله يصل تحت حد الركبة، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، وشنطة يد من الجلد باللون البرتقالي.

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جنيفر لوبيز متألقة في فستان من زهير مراد:

احدى أجمل اطلالات جينيفر لوبيز هذا العام في فستان من زهير مراد

إحدى أجمل اطلالات جنيفر لوبيز Jennifer Lopez لعام 2019 حملت توقيع زهير مراد Zuhair Murad، وكانت عبارة عن فستان سهرة من الترتر البراق بألوان مستوحاة من ألوان الطاووس، بقصة من دون أكمام ومع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأزرق وحقيبة كلاتش سوداء.

جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات جنيفر لوبيز Jennifer Lopes التي اختارتها في عام 2019 شاهديها واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.



جنيفر لوبيز تخطف الأنظار بالأصفر في حفل الـ Governors awards