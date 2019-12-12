موسم الرياض تنافس النجمات العربيات على لقب الأكثر أناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - شهد موسم الرياض العديد من الفعاليات التي قامت بإحيائها نخبة من أهم النجمات في الوطن العربي، واللواتي اعتمدن فيها اطلالات مميزة اتسمت بالفخامة والأسلوب المحافظ، احترامًا لعادات وتقاليد السعودية، وأغلب هذه الاطلالات كانت في تصميمات فساتين سهرة حملت توقيع دور أزياء عربية، وبدت النجمات في منافسة في ما بينهنّ لنيل لقب الأكثر أناقة في موسم الرياض، شاهدي الصور التي جمعناها لكِ اليوم واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر فخامة برأيِك.



بلقيس فتحي متألقة في اطلالة فاخرة من لابورجوازي:

فستان باللون الزيتي من لابورجوازي اختارته بلقيس فتحي





من الاطلالة الموفقة للنجمات في موسم الرياض، كانت اطلالة بلقيس التي تألقت في تصميم فاخر من لابورجوازي Labourjoisie، فيه لمسات شرقية مميزة، وكان عبارة عن فستان سهرة من الأورغانزا باللون الزيتي، خصره مزين بحزام معدني عريض، ومن فوقه اختارت كاب طويلًا من الشيفون المطرز بالخيوط الذهبية، وأكملت الاطلالة باكسسوار للشعر ومجوهرات ماسية ناعمة.





أصالة نصري متألقة في فستان من الدانتيل من نيكولا جبران:

أصالة نصري في اطلالة فاخرة من نيكولا جبران





احدى أجمل اطلالات أصالة نصري لهذا العام، كانت في موسم الرياض في فستان سهرة من نيكولا جبران Nicolas Jebran مصنوع من مزيج قماش التول مع الدانتيل باللونين البيج والفضي، وبقصة محتشمة مع أكمام طويلة بدت مثل الكاب، وقد اعتمدت معه تسريحة شعر مموجة وأقراطًا ذهبية كبيرة.



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أنغام في فستان أزرق من زهير مراد:

أنغام في فستان أزرق مزين بالريش من زهير مراد





حلّت أنغام أيضًا ضيفة على فعاليات موسم الرياض، وقد تألقت في فستان سهرة باللون الأزرق من زهير مراد Zuhair Murad بقصة ضيقة وأكمام طويلة أطرافها مزينة بالريش بطريقة أنيقة، وقماشه مطرز بحبات الترتر البراقة وقد بدت الاطلالة لافتة بشكل عام.



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نجوى كرم في اطلالة أنثوية من رامي قاضي:

اطلالة مرهفة لنجوى كرم في موسم الرياض في فستان باللون الزهري





نجوى كرم من النجمات اللواتي تألقن في موسم الرياض، حيث اختارت اطلالة أنثوية فاخرة في فستان سهرة باللون الزهري الغني من رامي قاضي Rami Kadi، ياقته عالية وأكمام طويلة مستوحاة من الكاب وخصره محدد، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.





نوال الزغبي في فستان سهرة من جورج حبيقة:

نوال الزغبي في فستان من جورج حبيقة



نوال الزغبي المعروفة باطلالاتها المميزة على المسرح في فساتين السهرة، تألقت في اطلالة مميزة أيضًا في موسم الرياض، وقد اختارت فيها فستانًا من جورج حبيقة Georges Hobeika من قماش التول باللون الزهري الشاحب، مطرزًا بحبات من الكريستال، وخصره محدد بحزام من الساتان.



اطلالات فاخرة ومميزة للنجمات العربيات في موسم الرياض في فساتين سهرة وتصميمات سواريه لافتة، شاهدي الصور واختاري النجمة التي تعتقدين أنها الأكثر أناقة في موسم الرياض.

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