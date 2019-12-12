أجمل اطلالات الكاب الملون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - تختار العديد من السيدات الأزياء التي تجعلها تبدو بإطلالة أنيقة خلال فصل الشتاء . ولأن الإطلالة الجذابة رغبة كل السيدات، عمدت الدور العالمية إلى تقديم الكاب بألوان متداخلة ومتناسقة من أجل سهولة ارتداءه مع مختلف الملابس مهما كان لون.

كاب باللون البرتقالي



يعد الكاب الملون من أبرز الصيحات التي تعشقها النساء في الشتاء، فقد يكون هو القطعة الثانية البديلة عن المعطف.

نسقي الكاب الملون باللون الأزرق الملكي مع فستان قصير وبوت طويل باللون الأسود واستمتعي بطلة لا مثيل لها، نسقي الكاب باللون البرتقالي مع بنطلون جينز وانتعلي حذاء بكعب عال باللون الميتاليك.

كاب ملون باللون الأزرق



هل فكرت في تنسيق كاب باللون الأخضر مع بنطلون أسود والحذاء يكون بأحدى الألوان الزاهية كاللون الأصفر إن كنت ترغبين في التألق بشكل جرئ لا تتردي في تجربة هذا اللوك.

تنورة قصيرة من الجلد باللون البرغندي مع توب باللون البيج، واختاري معها كاب ملون باللون البرغندي، بهذه الطريقة ستحلصين على إطلالة ناعمة وجذابة.

كاب ملون كاروه





وماذا عن التنورة السوداء والكاب باللون البيج؟ نسقي مع هذا اللوك قميص باللون الأبيض معه.

طالعي الصور واحصلي على إطلالات راقية بالكاب الملون في الشتاء.

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