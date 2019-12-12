موديلات بناطيل لموسم خريف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - هناك الكثير من ستايلات وصيحات البناطيل لـ خريف 2019، من الخصور العالية من السبعينات الى الأطقم المخملية.
السروال هو حجر أساس أبرز اللوكات، وبالطبع أنت ترغبين بأن تكوني السباقة في مواكبة الموديلات اللافتة على الموضة، فإليك بأبرزها!
بناطيل الجلد المريحة:
السراويل الجلدية رائجة للغاية هذا الموسم، ولكن خلافاً للسراويل الضيقة المستوحاة من راكبي الدراجات النري، في شتاء 2020 ستجدينها منسدلة وواسعة وبموديلات متعددة من تلك بخصور عالية الى القصيرة والمستقيمة وتلك مع التفاصيل على هيئة سحابات وغيرها من الديكورات اللافتة.
بناطيل بخصر عالي:
السراويل ذات الخصر العالي على الموضة للغاية وهي متوفرة بستالات لا تحصى وستمنحك إطلالة رائعة للغاية. رأيناها بتدرجات الترابي الى الأخضر والأزرق، الأحمر والفضي وقد نسقت مع سترات جلدية ومعاطف طويل، تي شيرتات وموديلات بلايز محبوكة.
بناطيل منسدلة:
الستايلات الواسعة المنسدل من التسعينات عادت ونتمنى أن تبقى الى الصيف وهي من التصاميم الأكثر راحة هذا الموسم.
البناطيل المخملية:
رأيناها مع سترات وتوبات بالمخمل متناسقة معها وهي مميزة جداً. لذا موسم الحفلات سيكون أكثر شياكة من أي وقت مضى هذا الشتاء. رأينا سراويل مستقيمة منها وأخرى قصيرة ومنها بجيوب كبيرة وبعضها بنقوش.
بناطيل بتقليمات:
هذه السراويل ما زالت رائجة راهناً وقد رأناها بأحجام كبيرة وبتقليمات عريضة ورفيعة. بوسعك أن تواكبينها بستايل رسمي أو كاجوال بما يتلائم مع ستايلك.
- سراوايل بنقوش الورود والمربعات: الورود جاءت برسوم جريئة وكبيرة هذا الموسم وقد رأينا أنماط مختلفة من النقوش هذا الموسم. كذلك، أنماط المربعات شوهدت بكثرة على مختلف مدارج عروض الأزياء أيضاً.
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