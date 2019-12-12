عبايات ملونة موضة 2019 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - اكتظت مجموعات عبايات 2019 بالكثير من التصميمات الملونة والتي هيمنت عليها نغمات الباستيل الحالمة بالإضافة إلى الألوان الخريفية الكلاسيكية وفي مقدمتها اللون الجملي والبرغندي والأخضر الزمردي، شاهدي مختاراتنا لكِ وأنتقي منها ما يخفي عيوب جسمك.

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عبايات ملونة Oversized

عبايات ملونة Oversized



كما في عروض الماركات العالمية، نجحت موضة المقاسات الكبيرة Oversized trend في شق طريقها إلى مجموعات العبايات التي كشفت عنها أشهر العلامات خلال 2019، أعجبتنا العبايه الخضراء المزينة بكسرات حول منطقة البطن من توقيع Leenaz، أيضا العبايه المعطف من مجموعة أناتومي Anatomi، اعتمدي هذه الصيحة اذا كنتِ طويلة القامة وعلى القصيرات تفاديها تمامًا.

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عبايات ملونة مزينة بكسرات

عبايات ملونة مزينة بكسرات



انتقلت موضة الكسرات من خشبات العروض العالمية إلى مجموعات عبايات 2019، اختاري واحد من تصاميم ماركة Nafs designs أو ماركة Clue اذا كنتِ ترغبين في إطالة قامتك، وننصحك بتنسيقهما مع حقيبة كتف متوسطة الحجم والطول وحذاء بيج فاتح Nude shoes.



عبايات ملونة بموديل المعطف

عبايات ملونة بموديل المعطف



برزت هذا الموسم صيحة العبايات المصممة بطراز المعطف الشتوي وتسابقت أسماء شهيرة مثل موزان Mauzan وأناتومي Anatomi، اعتمديها لتخفي عيوب قوامك النحيل.

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عبايات ملونة بقصات ناعمة

عبايات ملونة بقصات ناعمة



هيمنت العبايات ذات القصات الناعمة على إبداعات أشهر المصممين، وأغلبها قُدم بألوان الباستيل المبودرة، من جهتنا نرشح لكِ عبايات Clue والتي تناسب كافة أشكال القامات لا سيما القصيرة.

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