أحدث موديلات البروش لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - يتميز الشتاء بإطلالاته الكلاسيكية والأنيقة التي لطالما امتزجت بالخامات الشتوية الفخمة مثل خامتي المخمل والفرو، وعلى اعتبار أن لهذا الفصل أجواءه الكلاسيكية لا بدّ من اختيار مجوهرات تليق بهذه الإطلالات وتناسبها.

ولأن الإطلالة الفاخرة طلب كلّ سيّدة، لا يجب أن تتخلي في شتاء 2020 عن البروش مع مختلف إطلالاتك، سواء كانت كلاسيكية أو عصرية، وسواء كانت إطلالات للسهرة أو إطلالات العمل والخروجات اليومية، فقد حجزت هذه القطعة من المجوهرات مكاناً مميزاً لها لهذا الموسم.

بروش مرصع بحبة ألماس كبيرة الحجم من Miu Miu



وقد تنوعت التصاميم لكي تناسب مختلف أزياءك، فبعضها جاء مرصع بالكثير من الأحجار الكريمة وحبّات الماس، وبعضها الأخر جاء بترصيع ناعم وخفيف.





بروش مرصعة بأحجار كبيرة الحجم

بروش مرصع بحبة ألماس كبيرة الحجم من Alexander McQueen



لفتت نظرنا بعض تصاميم البروش التي جاءت مرصعة بأحجار كريمة كبيرة الحجم، سواء من الماس أو غيرها، وقد تنوعت بتصاميمها وأشكالها، وحتى بالألوان التي جاءت فيها.

فقد أبهرنا البروش الذي قدمه Alexander McQueen والذي جاء بتصميم غريب وغير مألوف، مرصع بحجر كبير من الألماس على شكل بيضوي، كما تميز بحبة ماس أخرى صغيرة الحجم بشكل دائري.

بروش مرصع باحجار الماس الكبيرة من Gucci



أما دار Gucci فكعادتها تقدم كلّ ما هو مبهر، وهذا الأمر انطبق على البروش المميز بلونه الذهبي الفاخر والذي جاء على شكل الأحرف الأولى من اسم الدار، أُحيط بأكمله بأحجار دائرية الشكل من الماس الفاخر.

واستطاعت Miu Miu أن تترك بصمة لها بتقديم البروش الأنيق، الذي جاء مميز بحبّة ألماس كبيرة الحجم على شكل "لوزة" مع حلقة دائرية من الذهب الأصفر رُصعت بأحجار صغيرة.





بروش مرصعة بأحجار ناعمة

بروش على شكل "ريبون" من الذهب الأصفر من Dolce and Gabbana



لكي تتمكني من اختيار قطع البروش المميزة مع مختلف إطلالاتك، لا بدّ من تنسيق القطع التي جاءت مرصعة بشكل ناعم وغير ظاهر بشدة لكي لا تبدو الإطلالة متكلفة.

ولهذا السبب أبهرتنا دار Dolce & Gabbana بتقديم بروش على شكل "ريبون" من الذهب الأصفر، جاء مرصع بأحجار الماس الصغيرة الحجم، وبتصميمه هذا نرشحه بشدة للإطلالات اليومية أو إطلالات العمل.

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بروش بتصميم مميز وأنيق من Saint Laurent



أما دار Saint Laurent فقد قدمت بروش يناسب إطلالات الجامعة، خاصة وأنه جاء من الذهب الأبيض على شكل نجمة تدلى منها خيوط متفاوتة الطول. في حين Rosantica اختارت أن ترصع البروش الناعم الذي قدمته بأحجار صغيرة من اللؤلؤ الأنيق والمميز.

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