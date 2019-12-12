الشوفان يدلّل بشرتكِ.. قولي وداعاً للشوائب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - يدخل الشوفان في أهم مستحضرات العناية بالبشرة نظراً لما تؤمنه هذه العشبة من فوائد جمالية للوجه من معالجة جفاف البشرة إلى تحقيق نعومتها وترطيبها وتنظيفها وتقشيرها وتفتيحها بالإضافة إلى التخلّص من الشوائب كالرؤس السوداء وحب الشباب وغيرها.

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إليكِ في ما يلي أبرز المنافع الجمالية التي يؤمنها ماسك الشوفان بالإضافة إلى خلطات طبيعية يدخلها الشوفان لتحقيق المنافع الآنفة الذكر.



فوائد الشوفان لـ البشرة



محاربة جفاف البشرة:

قناع الشوفان

يعتبر قناع الشوفان علاجًا فعّالاً ومفيدًا لـ جفاف البشرة، كل ما عليك فعله هو أن تقومي بوضع ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان في نصف كوب من الماء، وقومي بتقليب الخليط بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، قومي بشطف البشرة وتجفيفها بشكل جيد قبل وضع الماسك ومن ثمّ طبّقي المزيج على البشرة واتركيه لمدّة 15 دقيقة ومن ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر.

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نعومة البشرة:

بعد محاربة الجفاف والتشقق يذهب الشوفان بعيداً في تدليل بشرتكِ إذ يعمل على تأمين نعومة وملمساً حريرياً لوجهكِ، كل ما عليك فعله هو خلط نصف موزة ناضجة بشكل جيد ومهروسة مع ملعقة كبيرة من الشوفان والقليل من الحليب وجوزة الطيب و ملعقة من الدقيق الأبيض قومي بعدها بوضع العجينة المتماسكة على بشرة وجهكِ بعد تنظيفه وتترك لمدة 10 دقائق ثم يشطف الوجه بالماء وينشف جيداً.



ترطيب البشرة:

قناع الشوفان

يتلو مرحلتي محاربة جفاف البشرة وتأمين النعومة لها، مرحلةُ الحفاظ على هذه النعومة عبر ترطيبها بشكل مستمر بالأخص مع تغيرات عوامل الطقس، كل ما عليكِ فعله هو أن تقومي بمزج كوبين من الحليب وكوب من الشوفان وملعقتين من العسل الأبيض، تخلط المكونات جيداً حتى تتجانس ومن ثم يطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم قومي بشطفه باستخدام الماء الفاتر. احرصي على تطبيق القناع على الأقل مرتين من كل أسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

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تنظيف البشرة

يخلط الشوفان مع اللبن، ثم يضاف صفار البيض، وملعقة ضييلة من عصير الليمون، وتعجن، ثم تدهن العجينة على الوجه لفترة خمس عشرة دقيقة، ثم يمسح الوجه بقطعة قماش مبللة بماء الورد.

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تقشير البشرة

قناع الشوفان

يدخل الشوفان في معظم منتجات تقشير البشرة فلمَ لا تحضّرين ماسك الشوفان بنفسك للحصول على نتيجة مشابهة بعيداً عن التركيبات الكيمائية والأسعار المُكلفة، امزجي القليل من الشوفان مع ملعقة عسل، وقطرات من الليمون، ويدهن الخليط على الجلد الدسمة بحركات دائرية، ثم يغسل الوجه بماء فاتر، ويستعمل ذلك القناع مرتين اسبوعيًا.

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تفتيح البشرة

يؤمن الشوفان خدمات جمالية كثيرة للبشرة وأهمّها تفتيح البشرة ومنحها الإشراقة تخلط ملعقة من الشوفان مع ربع ملعقة ماء الورد، وملعقة لبن، وقطرات من الليمون، وثلث ملعقة من الخميرة، ثم يوضع الخليط بعد مزجه جيدا على الجلد الدهنية، وتكرر تلك الوصفة ثلاثة ايام في الاسبوع.



التخلص من الرؤوس السوداء

اشتُهر الشوفان في تنظيف البشرة من الشوائب وخاصة الرؤوس السوداء، كل ما عليكِ فعله هو خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان مع ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور وملعقة كبيرة ونصف من الزبادي، وملعقة كبيرة من زيت الكركم ويتم تشكيل عجينة من هذا الخليط تدلّك بها البشرة بأطراف الأصابع في حركة دائرية مع تجنب المناطق الرقيقة تحت العين، ويستمر التدليك حوالي 5 دقائق، يشطف الوجه بعدها بالماء الفاتر ويجفف.

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علاج حب الشباب

قناع الشوفان

يعمل الشوفان على التخلص أيضاً من حب الشباب، تُخلط ملعقتان من الشوفان مع ملعقة عسل، وملعقتي حليب، وبعض قطرات الليمون، واللبن، وقطرة من الخل، وتوضع على الجلد الدسمة لفترة ثلاثين دقيقة، ويجب استعماله كل يوم للحصول على نتائج ملحوظة.

كما يمكنكِ أيضًا خلط الشوفان مع عصير الخيار بمقادير متساوية، ويدهن على الجلد الدسمة لفترة خمس عشرة دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

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