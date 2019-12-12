فوائد جمالية للفازلين.. للشعر والبشرة والأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - لـ الفازلين فوائد جمالية عدّة، ففي أيامنا تكثر طرق العناية بالبشرة وتتعدّد أساليب العناية بالأظافر وتتنوّع وسائل العناية بالشعر، ولكن هل فكّرتِ يوماً بأنّ أسرار الجمال مجتمعة يمكن أن يختصرها الفازلين، نظراً لفائض المنافع الجمالية التي يعود بها هذا المنتج على بشرتكِ وشعركِ وأظافركِ على حدّ سواء؟!

الفوائد الجمالية للفازلين

فوائد الفازلين



ترطيب البشرة:

قومي بدهن منطقة الكوع أو الركبة أو الكعب بالفازلين ثم غطيها بأكمام أو جوارب قطنية طوال الليل. سوف يساعدك الفازلين على الوصول إلى بشرة ناعمة كالأطفال في وقت قصير.

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تقشير البشرة:

أضيفي قليل من الملح أو السكر إلى الفازلين واستخدمي المزيج في تدليك بشرة الجسم لدقائق قبل غسله. ستلاحظين أن بشرتك قد أصبحت ناعمة جداً.



محاربة التجاعيد:

ضعي القليل من الفازلين مع زيت القمح وملعقة من زيت الورد وقومي بوضعه على نار خفيفة وعندما يذوب الفازلين بالكامل يمكنك تركه حتى يبرد، ومن بعدها ضعيه على المناطق التي تعاني من التجاعيد كل ليلة وبعد اسابيع قليلة سوف تلاحظين الفرق.

فوائد الفازلين



تمشيط الحواجب:

من فوائد الفازلين أنه يمكن إستخدامه لتهذيب شعيرات الحاجب المشعثة. يمكنك غمس قطعة قطن في الفازلين ودهن منطقة الحاجب.

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تكثيف الرموش:

ضعي مسحة منه بمحاذاة جذور الرموش يوميا قبل النوم وستلاحظين أنها بدت أكثر كثافة وطولا في غضون أيام قليلة. اخلطي القليل من الفازلين مع زيت الخروع ومستخرج الكينا وقومي بوضعه على رموشك في الليل لفترة شهر على الاقل.

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فوائد الفازلين

ترطيب الشفاه:

استخدميه كمرطب للشفاه فهو يزيد من نعومة الشفاه، ضعيه في الليل قبل النوم على الشفاه وستسيقظين بشفاه أكثر نعومة ورقة.

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تثبيت رائحة العطر:

للحصول على رائحة عطر يدوم طويلا ادهني معصم اليد ومفصل الكوع والرقبة بالفازلين قبل نثر العطر على هذه المناطق.

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منع حساسية البشرة:

قد تعاني البشرة من الاحمرار والحساسية بعد إزالة الشعر الزائد ووضع أي لوشن يحتوي على مواد كيميائية وعطرية مركبة قد يزيد من تهيجها، لذا ننصحك بوضع طبقة من الفازلين فهو سيجعل بشرتك ناعمة دون حدوث إحمرار.

فوائد الفازلين



العناية بالأظافر:

من فوائد الفازلين أنه يساعدك في علاج الجلد المتصلب المحيط بالأظافر، ويمكنك أيضا الاستعانة به لدفع الأظافر للخلف أثناء عمل جلسة المانكير.



إضاءة الوجه:

للحصول على ماكياج لامع يمكنك استخدام كريم " الفازلين" على الوجه قبل تطبيق المكياج فهو يضيء الوجه ويُعطي بشرتك جمالاً وجاذبيّة استثنائية. احرصي على استخدمه ليلاً في مكياج السهرات.



عناية بالشعر:

ضعي ملعقة من الفازلين في وعاء وقومي بتسخينه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ ومن ثمّ ضعي القليل منه بين يديكِ، ثم مرريهما بين خصلات الشعر بشكل خفيف حتى تتخلصي من شكل الأطراف المتقصفة.

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نصائح عند استخدام الفازلين:

فوائد الفازلين



الفازلين دهني جداً لذا من الأفضل عدم التعرض لأشعة الشمس عند استخدامه، لذا ضعيه ليلاً قبل النوم .

استخدميه مرّة أو مرّتين في الأسبوع كحدّ أقصى حتى لا تصبح بشرتك دهنية جدا.

إغسلي بشرتك بالماء و الصابون جيدا بعد استخدامه حتى لا يتسبب بحرق بشرتك عند التعرض لضوء قوي أو أشعة الشمس.

رطّبي بشرتَكِ بالماء قبا استخدام الفازلين ليساعد على امتصاصه.

ضعي كمية بسيطه منه لأنه قد يصعب على الجلد امتصاص كمية كبيرة منه.

تجنّبي استخدام الفازلين على البشرة المتهيجة أوتلك التي تعاني من الفطريات الفطريات.

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