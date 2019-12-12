رسومات مناكير : أيًّا منها ستختارين ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - تنتظر بعض النساء المناسبات والأعياد للقيام بلمسة مختلفة في مظهرها، ومن أهمها رسومات المناكير . لا تترددي في اختيار أفكار غير تقليدية لاستقبال السنة تميّز اطلالتكِ في ذلك اليوم.

انطلاقًا من ذلك، اخترنا لكِ مجموعة مميزة من رسومات المناكير، لتختاري منها ما يعجبكِ.

أظافر القلب الأحمر

أظافر القلب الأحمر

إن رسمة الأظافر هذه مثالية لاعتمادها ، وإذا لم يكن لديك الوقت للذهاب الى صالون التجميل، فمن السهل جداً تنفيذ رسمة القلب الأحمر على أظافرك، إذ يكفي أن تطلي أظافرك بالمناكير الأسود، وقبل أن تجف قومي بلصق القلب الأحمر على الجهة الأمامية من الظفر.

اقرئي المزيد: أجمل ألوان مناكير خريف وشتاء 2019 و2020

الأظافر الحمراء الكرزية

الأظافر الحمراء الكرزية

اجعلي أظافرك قبلة الأنظار من خلال اعتماد المناكير الأحمر الكرزي. لكن لمزيد من التميز والابتكار، أضيفي لمسة عصرية وغير تقليدية الى أظافرك من خلال رسم مربع ناعم على قاعدة الظفر من خلال استخدام المناكير الأرجواني الفاتح.

اقرئي المزيد: مناكير أبيض مزين بأجمل رسومات الأظافر

Advertisements

الأظافر الموسيقية

الأظافر الموسيقية

إن رسمة الأظافر هذه في منتهى التميز والرومانسية، ما يجعلها مثالية. ولتنفيذ رسمة الأظافر الموسيقية، قومي بطلي أظافرك بالمناكير الوردي، وحين تجف، قومي برسم النوتات الموسيقية على أظافرك بطريقة متوازنة غير مبالغ فيها.

اقرئي المزيد: جل طلاء الأظافر... متى يفسد أظافرك؟

أظافر الياقوت

أظافر الياقوت

إذا كنت من محبات التغيير والتميز، فاخرجي عن المألوف في يوم عيد الفطر 2019، من خلال اعتماد رسمة أظافر الياقوت، التي ستضفي على أظافرك بريقاً جذاباً وعصرياً ومبهجاً. قومي أولاً بطلي أظافرك بطبقة من المناكير الأساس، وقبل أن تجف، أنثري الأوراق البراقة الحمراء على أظافرك، مع التركيز على مقدمة الظفر.