قصات للشعر القصير الكثيف من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - في الشتاء، تضطر السيدة الى لف عنقها بوشاح عريض وارتداء معطف سميك او سترة، ما يجعلها تحتاج الى اضفاء اسلوب معين على اطلالتها الخريفية والشتوية، لذلك يصبح الحصول على قصة مميزة للشعر القصير، لا مفر منه لا بل حلا رائعا لضمان مظهر عصري ومتجدد.

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إذا كنت تستعدين للحصول على قصة شعر قصيرة وكنتِ في الوقت نفسه تتمتعين بشعر كثيف، فيسرنا ان نطلعكِ على عدد من الخيارات العصرية التي تتيح لك الحصول على اطلالة مميزة لا بل رائعة ومن وحي النجمات العالميات.



قصات للشعر القصير الكثيف:



كوني جريئة في هذا الموسم، وتخلي على الخصلات الطويلة وتبني قصات قصيرة تمنحك اطلالة متجددة وشعر سهل التصفيف في الصباح. إنما احرصي على مشاورة مزين الشعر الخاص بك، لكي تتأكدي من ان خيارك يتلاءم مع ملامح وجهك.



1. القصة القصيرة من الخلف والطويلة من الامام:

القصة القصيرة من الخلف والطويلة من الامام



راجت كثيرا هذه القصّة التي تعتبر أسلوبا شتويا رائعا، لانها تضمن شعرا قصيرا من الخلف لا يعيق الوشاح الصوفي، فيما تبقى الغرة منسدلة على الوجه من الامام. قصة تلائم صاحبات الوجه العريض والوجه المدوّر لانها تحافظ على الخصلات الطويلة من الامام. طبعا يمكن عمل نماذج كثيرة فإما ان يكون الشعر قصيرا جدا من الخلف، على نحو يتم حلق الشعر على الجهة الخلفية من العنق واما ان يكون على هيئة شعر كاريه، كما هو الحال مع النجمة سينا ميللر.



2. القصة الكاريه المتساوية:

القصة الكاريه المتساوية



تماما كما فعلت جنيفر لوبيز، عندما اطلت على السجادة الحمراء بشعر متساو من كل الجهات، وأملس. يمكن عمل هذه القصة، لانها كلاسيكية وسهلة وتلائم الشعر الكثيف بكل تأكيد. كما انها من القصات التي تسمح بعمل تسريحات مختلفة ومتنوعة، كالويفي والمجعد والعر المرفوع او المشدود.

اما النجمة زندايا فنفذت هذه القصة بشعر كاريه متساو الا انها فضلت الحصول على غرة امامية منسدلة على الجبين.



3. القصة القصيرة والمنتفخة من الوراء:

القصة القصيرة والمنتفخة من الوراء



هذه القصة قصيرة، لكنها ليست قصيرة الى درجة البيكسي. هذا ما يعني اتاحة الحصول على شعر طويل في غضون بضعة اشهر، في حال رغبت في ذلك. تلئم هذه القصة الشعر الكثيف لانها تحتاج الى عمل طبقات مختلفة الطول من خصلات الشعر، بهدف الحصول على الشكل المدوّر من الخلف. هذا الشكل يجعل الرأس منتفخا قليلا من الاعلى ونحيفا من الاسفل. تعتبر ايضا من الحيل الرائعة لاكتساب بضعة سنتيمترات، بفعل الخدعة البصرية الذكية.

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4. القصة الكاريه المردود الى الخلف:

القصة الكاريه المردود الى الخلف



هذه القصة تألقت بها عارضة الازياء النجمة العالمية جيجي حديد، عندما اطلت بقصة كاريه قصيرة ومتساوية من كل الجهات ومشدودة الى الخلف. تسريحة بسيطةوعملية والاهم انها تعكس اسلوبا جريئا ومليء بالحيوية.



5. القصة البيكسي مع الغرة العريضة والطويلة:

القصة البيكسي مع الغرة العريضة والطويلة



هناك مجموعة كبيرة من النجمات تألقن بهذا النمط من لقصات الجريئة. قصة بيكسي تلائم كل انواع الشعر، الا ان الغرة العريضة والطويلة من الامام تفرض التمتع بشعر كثيف لعمل نماذج او تصممي يتلاءم مع شكل الوجه وملامحه. في الالبوم المرفق، نعرض اطلالة النجمتين كايرا نايتلي وسكارليت جوهانسن.

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