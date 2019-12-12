في سلطنة عمان .. وافد “نذل” مارس الرذيلة مع طفلتين بمدرسة واعترافاته صادمة لما فعله معهنّ بدورة المياه!!

أصدرت محكمة عُمانية حكما حضوريًا بإدانة متهم “وافد” باقترافه جنايتي التحرش الجنسي وعرض مواد إباحية على طفلتين في إحدى مدارس السلطنة التي يعمل بها كعامل نظافة بعقدٍ مؤقت.

وقضت المحكمةُ بمعاقبته عن كل تهمة منهما بالسجن لمدة خمس سنوات وبالغرامة خمسة آلاف ريال وإدانته بالجنح المنصوص عليها في المادتين (٤٢ و١٢/٤٥) من قانون إقامة الأجانب، والمادة (١١٤) من قانون العمل، وقضت بمعاقبته عن كل واحدة منها بالغرامة 500 ريال عماني، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وإلغاء ترخيص العمل الصادر له، وإبعاده من البلاد بصفة دائمة، وإلزامه بالمصاريف.

وتعود تفاصيل الحادثة الى مطلع العام الدراسي الحالي (۲۰۱۹-٢٠٢٠)، حيث ورد بلاغ من ولي أمر إحدى الطالبات بتعرّض طفلته وأخريات للتحرش الجنسي من قبل عامل النظافة بمدرستهن، وأنه عرض عليهن مواد إباحية، عن طريق هاتفه النقال، وطالب ولي الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، كون طفلته في صفوفها الدراسية الأولى (بالمرحلة التأسيسية).

وأفاد والد الطفلة بأن ابنته كانت تسرد لأخيها، بعفوية، تفاصيل ما فعله العامل وأنه عرض عليها مواد إباحية عبر هاتفه النقال؛ مما جعل والدتها تعود إلى المدرسة للتباحث مع مديرة المدرسة حول الوقعة.

وحسبما جاء في مجلة الادعاء العام ( المجتمع والقانون) فقد بدأ مركز الشرطة البحث في القضية، وبعد التأكد من صحة البلاغ، تم إلقاء القبض على المتهم، وأقرّ بفعلته.

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وأفاد بأنه في يوم البلاغ، لمح إحدى المجني عليهن متوقفة أمام دورة المياه، فتوجه نحوها، وقام بتقبيلها والتحرش بها، كما تزامن ذلك مع خروج المجني عليها الثانية من دورة المياه، فسحب الاثنتين معًا إلى دورة المياه، وعرض عليهما صورًا خلاعية عبر هاتفه النقال، وأخذ يقبلهما، وهو الأمر الذي ولّد الخوف والرعب في نفسي المجني عليهما، فانفجرتا بالبكاء والصراخ والاستنجاد بالمدرسات؛ الأمر الذي اضطره إلى إطلاق سراحهما.

وأضاف المتهم بأنه يعمل في المدرسة بعقد مؤقت، وهذا ما تم تأكيده بعد الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة به، حيث اتضح أن إقامته مُنتهية الصلاحية، منذ شهر يناير ۲۰۱۹م، وقد سجل ضدّه بلاغ هروب.

وتمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام، لأجل الاستجواب، حيث اعترف بالتفصيلات نفسها التي أدلى بها أمام الشرطة، وأضاف عليها بالقول بأنه سبق وأن تتبع إحدى الطالبات عند دخولها دورة المياه، وأخذ يتلصص عليها من فوق الباب؛ وأقر بأنه هرب من كفيله منذ ما يقارب عام.

وتقرّر تشكيل ملف مستقل، بحق “المشغّل”، لقيامه بتشغيل المتهم رغم أن وضعه غير قانوني في البلد، والإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م.