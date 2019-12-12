بعد الموز.. شاورما على حائط متحف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع ساندوس شاورما على حائط المتحف العربي الأمريكي، بطريقة ساخرة، وذلك بعد أيام قليلة من عرض ثمرة موز على حائط وصل ثمنها خلال مزاد إلى 120 ألف دولار.

وبحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية قال ماتيو ستيلفر، مدير المتحف العربي الأمريكي القومي في تصريحات له: لقد كان مجرد شيء مضحك، ولكن عندما تكون هناك محادثات حول الفن، يكون لدى الأمريكيين العرب ما يقولونه.

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ستيفلر أضاف: إن العمل الفني الذي تم عرضه في المتحف هو أمر مضحك، لوضع رد عربي أمريكي على موزة موريزيو كاتيلان، بعدما احتل الخبر العناوين الرئيسية في العالم، وشغل عالم الفن الأسبوع الماضي.

مدير المتحف تابع، أنه على الرغم من أن أعمال الشاورما الفنية ليست ذات قيمة، إلا أنها تتناسب مع مهمة المتحف المتمثلة في ترويج الفن العربي الأمريكي، حيث يركز المتحف على بناء الفن العربي الأمريكي، وبناء قدرة الفنانين العرب الأمريكيين على القيام بعملهم المشترك، وبناء مجموعتنا الفنية.

واختتم: الغرض من لصق الشاورما على الحائط هو جذب الانتباه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الناس عن إعجابهم بالنهج الهزلي للمتحف.