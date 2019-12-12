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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حقق سيدة تركية تدعي دوندو متين، تبلغ من العمر 85 عامًا، حلمها بارتداء فستان الزفاف، حيث لم تتمكن من ارتداءه خلال زواجها.
السيدة لم ترتد فستان زفاف عند زفافها منذ سبعين عامًا، وذلك بسبب الضائقة المالية التي كانت تمر بها، إلا أنها بعد سبعين عامًا حققت حلمها وارتدت الفستان الأبيض.
دوندو متين تزوجت عندما كانت في الخامسة عشر من عمرها من إبراهيم متين، لكنها لم ترتد فستان زفاف بسبب الأزمة المالية التي كانت تمر بها، وأصبح لديها عشرة أبناء و28 حفيدًا.
السيدة توفي زوجها قبل ثلاثين عامًا، وعندما سألتها حفيدتها عن حلمها قالت لها الجدة إن حلم حياتها أت ترتدي فستان زفاف قبل الموت.
الحفيدة قررت إعداد مفاجأة لجدتها وعائلتها وجمعت المقربين منهم في أحد المطاعم، ودخلت عليهم بجدتها وهي مرتدية الفستان الأبيض، وغنت الجدة ولعبت مع أحفادها.. وفي نهاية الليلة شكرت الجدة جميع الحاضرين وقبلتهم وقالت إن حلمها أصبح حقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر لديها 28 حفيدا.. مسنة تركية ترتدي فستان الزفاف في عمر الـ 85.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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