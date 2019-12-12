فريق يطرد لاعبا تسبب في حمل ابنة الرئيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض لاعب نيجيري للطرد من نادي في دوري الدرجة الثانية السلوفيني لكرة القدم، لتسببه في حمل ابنة رئيس النادي.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن تقارير إعلامية لموقع “غانا سوكر”، أنه تم طرد اللاعب بسبب “سوء سلوك جسيم وعدم انضباط”، نتيجة الحمل الذي أعلن مسئوليته الكاملة عنه.
اللاعب النيجيري قال إنه يفكر في اتخاذ إجراء قانوني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مزاعم الفريق السلوفيني بأنه تجاوز الحدود المحددة للاعبين في النادي.
يشار إلى أن هناك 4 لاعبين نيجيريين ينشطون في أندية دوري الدرجة الثانية السلوفيني هم، بيدي أوسوجي، وتيميتوب نيلسون، وجيرالد تشيوك، وسليمان أديوجا، لكن لم يتبين بعد من منهم معني في قضية حمل بنت الرئيس.
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