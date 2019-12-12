فيديو.. مايا دياب تتعرض لمقلب من ماجد المصري "حاول تقبيلها"

داخل كواليس عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والتي تُعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لمقلب ساخر من الفنان ماجد المصري، بالاتفاق مع الفنان حسن الرداد، حينما كانت تقوم بتناول أحد المشروبات ليقترب منها في محاولة لتقبيلها، ما جعلها تسقط أرضًا.
ونشرت مقطع فيديو مصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقت تعليقًا عليه قالت خلاله، "طلعوا أوباش بحق وحقيقي".
وكانت شاركت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو لأبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش"، أثناء قراءتهم الفاتحة، خلال الكواليس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وأظهر المقطع الإعلامية إنجي علي، بصحبة الفنان حسن الرداد، ومايا دياب مع صناع العمل، حيث قرأت مايا الفاتحة، ومن ثم رشم الصليب، بحسب معتقدها الديني.
وحرصت بدرية على إغلاق خاصية التعليقات.
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