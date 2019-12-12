أكثر من نصف المجتمع.. إشادات الرئيس بالمرأة المصرية في مناسبات مختلفة

"هي الأكثر مسؤولية، كفاءة، انتظامًا، والأقل فسادًا، إن مكانتش فاسدة على الإطلاق، مفيش فساد خالص" كلمات وصف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة المصرية، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة أسوان.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس السيسي عن المرأة، فهي دائمًا ما تكون على رأس أولوياته سواء في الإشادة بدورها في المجتمع أو تمكينها في المناصب القيادية التي تولتها المرأة.

ويرصد "هن" أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة، خلال المؤتمرات واحتفالات المرأة المصرية والأم المثالية:

المرأة أكثر من نص المجتمع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتحية للمرأة، خلال حفل إفطار المرأة المصرية الذي أقيم في يونيو لعام 2017، قائلًا: "مصر بتشكركم.. لأن كل أمن وأمان عايشين فيه أنتم مساهمين فيه".

وتابع "السيسي" في كلمته واصفًا المرأة بأنها أكثر من نصف المجتمع: "المرأة المصرية أكثر من نص المجتمع ..وياريت الرجالة ميزعلوش".

المرأة الأكثر مشاركة ووعيا في 30 يونيو

وخلال فعاليات منتدى شباب العالم لعام 2017، كانت المرأة حاضرة في جلسات المنتدى، وتحديدًا في جلسة "دور المرأة"، ليشيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورها، وأنها الأكثر مشاركة ودعم في ثورة 30 يونيو، وأنها من قدمت أبنائها طواعية من أجل مصر والإنسانية.

وتابع "السيسي" في كلمته عن دور المرأة في منزلها وعملها: "بتشيل الهم وخايفة على بيتها وأولادها.. والرجل يظن إنه عمل كل حاجة عشان بيجيب قرشين وييجى، وأرجو ما يزعلوش منى".

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المرأة تحتل مكانًًا بارزًا في مصر

لم يتغافل "السيسي" في الحديث عن مكانة المرأة المصرية ودورها، في دول الخارج، فخلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73، في العام 2018، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مكانة المرأة المصرية.

وذكر "السيسي"، أن المرأة تحتل مكانا بارزا في مصر وعازمون على تعزيز دورها ودور الشباب.

الأم اللي ربت

"لازم نقدر الدور اللى قامت به المرأة المصرية، وأنا قلت أن المرأة هى الأم اللى ربت وعلمت، والأم اللى اترملت، فلازم نحترم ونقدر الدور ده"، كلمات حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذكرها عن دور المرأة المصرية، وذلك خلال مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد في يناير 2018.

صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن

خلال احتفالية تكريم "المرأة المصرية والأم المثالية" في مارس للعام الماضي 2018، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية للمرأة المصرية، ليصفها بصوت ضمير الأمة والحارس على وجدان.

وتابع "السيسي" في كلمته: "سيدات مصر العظيمات تحية وإجلال للمرأة المصرية صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، وكانت سعادتى تمتزج بفخر بالغ وأنا أشاهد معكم تلك النماذج المشرفة والعلامات المضيئة من الرموز النسائية المصرية فى شتى المجالات والقطاعات، ولا أظننى أبالغ إن قلت إن الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن قد استمده من روعة المرأة المصرية".

الظهر الساند نبع الخير

وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية في 30 مارس 2019، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة المصرية بأنها الظهر الساند نبع الخير.

وتابع "السيسي": "المرأة الأم هي الظهر الساند نبع الخير المتجردة من أي شروط أو قيود، ومعلمة القيم والحكمة والمبادئ، والأم المصرية لا يفي قدرها أي كلمات، والمرأة الزوجة هي الشريك الوفي والمخلص ورفيقة مشوار الحياة والملاذ لزوجها والداعم له بلا حدود، والمرأة الابنة قرة عين الآباء والأمهات، التي تكبر ويذدهر معها أحلام أبويها".