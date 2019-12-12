بكدمات في وجهها.. زينة تودع 2019: نحمد الله على كل شيء

شاركت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لها من داخل إحدى المستشفيات ووجهها مليء بالكدمات والتي كانت وسيلتها لتوديع عام 2019، والذي يُظهر أنه لم يكن عامًا سعيدًا بالنسبة لها.

وأرفقت زينة، تعليقًا على الصورة قائلةً: "نودع عام 2019 ونحمد الله على كل شيء".

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زينة تعلن تعرضها للإصابة في عينها

وكانت زينة أعلنت في نوفمبر الماضي بتعرضها للإصابة في عينها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من خلال نشر صورة لها مرتدية نظارة نظر، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله "جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجة اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في أي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع، المشكلة ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة، قلت له أمال لما أعجز وأبقى كركوبة هاتعمل إيه، قالي إنتي عمرك ما ها تعجزي، حبيبي يا ابني إنت وأخوك أحلى حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب".

يذكر أن زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، والذي يشارك في بطولته تامر حسني، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.