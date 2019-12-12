الامارات | بالصور..جميلات يافعات يحكمن فنلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..جميلات يافعات يحكمن فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تولت سانا مارين البالغة من العمر 34 عاما رئاسة الحكومة الفنلندية لتكون بكذلك أصغر رئيسة وزراء في العالم، وستتزعم سانا إتلافا حكوميا من النساء بينهن كاتري كولموني 32 عاما رئيسة حزب المركز، وزعيمة حزب اليسار 32 عاما، وماريا أوهيسالو، رئيسة الخضر ووزيرة الداخلية 38 عاما وفي المجموع يمثل النساء 47 % من مجموع البرلمانيين الفنلنديين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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