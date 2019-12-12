تصميمات هذه الأحذية هي الأنسب لتنسيقها مع التنورة الميدي

على الرغم من حرارة الصيف المزعجة، إلا أنه يتميز بأجوائه المنعشة وصيحاته المميزة والمبهجة أيضًا، وذلك فضلًا عن الألوان الزاهية، كما يعد موسم الفساتين والتنانير بمختلف تصاميمها.

وفيما يتعلق بالتنانير وخاصة الميدي، كثيرًا ما نحتار بشأن اختيار الحذاء المناسب، ولكن من خلال خبراء مجلة "هو وات وير"، ستعرفين أي تصميمات الأحذية هي الأنسب لتنسّقيها مع تنورتك الميدي هذا الصيف:

الصندل ذو السيور

بالإضافة إلى أنه من إحدى أبرز صيحات صيف2020، يعد الصندل ذو السيور من أنسب الأحذية للتنورة الميدي، وخاصة إذا اخترته بلون نيود أو ميتاليك.

سنيكرز أبيض

ستبدو إطلالتك بالتنورة الميدي مميزة وعصرية دائمًا عندما تنسقينها مع سنيكرز أبيض، خاصة إذا اخترتها بنقشة الورود أو البولكا دوت، أو حتى إذا ارتديتِ تنورة ميدي حريرية.

صندل ذو كعب عريض

بالإضافة إلى التصميم ذي السيور، يمكنك اختيار صندل ذي كعب عريض لارتدائه مع تنورتك الميدي، لإضفاء لمسة من الأناقة والجاذبية دون التخلي عن عنصر الراحة.

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حذاء كيتن ذو المقدمة المدببة

يتميز حذاء الكيتين ذو المقدمة المدببة، بما يضفيه من جاذبية خاصة من نوعها للتنورة الميدي، كما أنه سيبرز جمال التنورة أكثر.

حذاء ويدج ذو الأربطة

بالإضافة إلى ما سيضفيه من جاذبية وأنوثة إلى إطلالاتك بالتنورة الميدي، سيمنحك حذاء الويدج ذو الأربطة، الراحة أيضًا بفضل تصميم كعبه المميز.

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