أنماط لحية تناسب الرجال أصحاب البشرة السمراء

ليس سراً ان هناك لحى للرجال أصحاب البشرة السمراء عادت من جديد في الوقت الحالي. لذا اختيار اللحية المناسبة لابد أن يظهر الوجه بشكل أكثر ميزة بين نظرائك.

إليك عزيزي الرجل ذو البشرة السمراء أنماط لحية مختلفة يمكن أن تناسبك إحداهم أو عدد منهم. عليك فقط أن تختار واحدة وفق ما يناسب وجهك. وذلك في الألبوم أعلاه والتقرير التالي:

Anchor Beard:

ترسم هذه اللحية على هيئة مدببة على غرار جلد الماعز مقرونة بشارب. وتشتهر بمسمى لحية توني ستارك بسلسلة أفلام مارفل. تعطي هذه اللحية حيوية خاصة في عالم الرجال. من الضروري الاهتمام بها والحفاظ على شكلها وتناسقها. تتناسب مع الرجل ذو الوجه المستدير أو المستطيل أو المربع

تعطي هذه اللحية نظرة مثيرة لجذب الانتباه، فهي طويلة عند الذقن مع إبقاء الجانبين مستقيمين. يستغرق نموها وقت كبير. لذا تحتاج إلى الترطيب المستمر حتى لا يصاب وجهك بفوضى كبيرة. يفضل تجنب استخدام الزيوت التي تحتوي على اللانولين لأنها تسد المسام. لذا عليك اختيار منتج يحتوي على جوز الهند والأركان وشجرة الشاي وزيت الجوجوبا للحفاظ على لحيتك وبشرتك في أفضل حالاتهم

Bushy Beard

اللحية الكثيفة هي مظهر جريء للغاية. يمكن أن تتكيف لتناسب مع أي رجل. تعطي نظرة بأن من يحملها أكبر سناً وأكثر نضجاً.

chin Beard:

أشهر من يجمع هذه اللحية بوجهه الممثلين مايكل إيلي وجيمي فوكس. تتركز هذه اللحية على منطقة الذقن مع شارب قصير يكاد أن يكون غير ظاهر بشكل واضح.

Chin Strap Beard:

هذه اللحية تعتمد على خط الفك السفلي فهي تمتد طول الخط بدلاً من الوسط فقط. فهي مثالية للرجال ذوي الوجوه المستديرة الذين يريدون تحديد الذقن والفك.

Classic Beard:

اللحية الكلاسيكية إنها نظرة خالدة ومتعددة الاستخدامات. ظهرت لأول مرة في السبعينيات من القرن الماضي. فهي مناسبة لجميع المناسبات. وتعطي مظهراً قوياً للبشرة. تتناسب مع الوجه المستدير أو العريض أو الضيق.

Garibaldi Beard:

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سميت هذه اللحية بهذا الاسم نسبة إلى الجنرال الإيطالي جوزيبي غريبالدي، الذي عاش في القرن الـ 19. حيث اشتهر ببراعته في المعارك. تعطي هذه اللحية نظرة قوية وثابتة. فهي تجمع بين الشارب واللحية الكاملة الدائرية. لذا للحفاظ على هذه اللحية بشكل أفضل عليك الحصول على حواف منتظمة أثناء الحلاقة.

Goatee:

هذه اللحية مثالية للذين يعانون من عدم اكتمال الشعر بالوجه. تعطي نظرة بأن هذه البشرة نظيفة للغاية ومرتبة. تتناسب مع كل أشكال الوجه خاصة ذوي الوجه المستدير.



Mutton Chop:

نمط جديد يعود في الوقت الحالي في موضة اللحية الرجالية. أنها تناسب الرجال الذين يبحثون عن أسلوب لحية جريئة وفريدة.

Short Beard:

اللحية القصيرة الأكثر شهرة بين ذوي البشرة السمراء. تتميز بطول يبدأ من بوصة إلى سنتين. تبدو رائعة وسهلة الحلاقة. وتحتاج إلى التهذيب بشكل دوري.

Short Beard with Shape Up:

عندما يتعلق الأمر بإعداد لحيتك؛ فإن الشكل الأعلى هو خيار شائع للعديد من الرجال ذوي البشرة السمراء. تتشكل اللحية على هيئة حلق الخدين لإنشاءخط حاد بين شعرك وبشرتك.



Five O'clock Beard:

تعرف باسم ظل الساعة الخامسة. هي مظهر كلاسيكي للرجال على غرار اللحية الخفيفة للغاية. تظهر حينما تتركها تنمو لمدة يوم أو يومين ثم استخدام ماكينة الحلاقة لتهذيبها. النحت الوحيد لها هو حلاقة الحواف بالرقبة والخدين بشكل نظيف لإظهارها بشكل بسيط أو طبيعي.

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