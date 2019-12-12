اتجاهات من ستايل الشارع ستُهيمن على مشهد الموضة في 2020

ستشهد ساحة الموضة في عام 2020 العديد من التغييرات، بدءًا من ظهور الكثير من الاتجاهات الجديدة وغياب أخرى، وقد تحدثنا سابقًا عن أبرز الصيحات التي برزت بقوة على منصّات ربيع وصيف 2020، ولكن حان الوقت الآن لنتعرف على الصيحات التي سيرتديها عشاق ستايل الشارع، والتي غالبًا ما تختلف عن ما نرصده بكثرة على المنصّات.

إليك 7 اتجاهات ستايل الشارع التي ستهيمن على مشهد الموضة في عام 2020:

البدلة الأنيقة

ليست صيحة جديدة تمامًا، ولكنها على وشك أنْ تُصبح من أهم الصور الظلية في الموسم المقبل وربما طوال العام في 2020، نتوقع أن نراها بتفاصيل إبداعية جديدة مثل الألوان الطازجة والطبعات، ستكون أيضًا منتشرة بنمط الشورت والتنورة.

الجلد الملّون



تُعدّ الجلود من أكبر اتجاهات ستايل الشارع منذ آخر موسم، ولا نرى أي علامات على تباطؤ هذا الاتجاه، وبدلاً من ذلك، يبدو أن الجلود الملونة من اللون الأصفر النابض بالحياة إلى اللون البني الفاتح، ستصبح أكثر شعبية في المواسم.

الحقائب الكبيرة

عندما يتعلق الأمر بحقائب اليد لربيع 2020، فإن الحجم مهم، ومن المتوقع أن تجتاح حقائب التوت الضخمة وحقائب التسوق مشهد ستايل الشارع.

الفساتين الضخمة المكشكشة

صيحة الفساتين الضخمة والمكشكشة هي من الصيحات التي اجتاحت بالفعل مشهد ستايل الشارع، ويمكنك الحصول على أنماط بأكمام منتفخة وغنية بالكشاكش من علامات تجارية شهيرة مثل Cecilie Bahnsen و Merlette والتي تسيطر على سوق هذا النمط من الفساتين.

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كعوب البلاتفورم

يبدو أن مشهد الموضة سيشهد عودة كعوب البلاتفورم في الأشهر القادمة، أحذية في جميع الأشكال والأحجام، من أحذية البوت المكتنزة من سايمون ميلر إلى كعوب الكاحل من ميو ميو.

سراويل الكيلوتش وشورتات برمودا الطويلة

لا يمكننا أن نتحدث عن أبرز اتجاهات ستايل الشارع للمواسم المقبل، دون الحديث عن سراويل الكيلوتس أو شورتات برمودا الطويلة، والتي تقدمها جميع العلامات التجارية الرائعة من بوتيغا فينيتا إلى زارا مصنوعة من الجلد الأنيق، والتي ظهرت بكثرة على المدارج، خلال شهر الموضة في شهر سبتمبر الماضي.

طبعة الشطرنج

يبدو أن طبعة الشطرنج ستنافس طبعات الحيوانات في المواسم المقبلة، مستوحاة من الستينات ظهرت هذه الطبعة ضمن مجموعات أشهر العلامات التجارية، مثل "Staud" و "Wandler"، ومن المتوقع أن تصبح من أبرز الطبعات الجريئة التي ستسيطر على مشهد ستايل الشارع في المواسم المقبلة.



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