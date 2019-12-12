دليلكِ لاختيار الأحذية المناسبة مع سراويل الليغينغ

تُعدُّ سراويل "الليغينغ" من أنماط السراويل الأكثر شعبيةً في الوقت الحالي؛ إذ تتميز بنحافتها وأسلوبها الكاجوال، لذا فاختيار الأحذية التي ستتناسق معها بشكل أفضل قد يكون أمرًا محيرًا بعض الشيء.

تعرفي معنا على أبرز أنماط الأحذية التي يمكنك ارتداؤها مع الليغينغ لخلق إطلالة مثالية تشع بالأناقة والجمال.

الميول بدل الكعوب المدببة وصنادل البلاتفورم

الكعوب المدببة وصنادل البلاتفورم تليق بالإطلالات الرسمية، لذلك لا يجب عليكِ تنسيقها مع الليغينغ، وبدلاً من ذلك، يمكنك ارتداء زوجِ من الميول والتي ستبقي مظهرك أنيقًا و مريحًا.

الصنادل المسطحة بدل الفليب فلوب

تجعل صنادل الفليب فلوب إطلالتك بـ "الليغينغ" تبدو "كاجوال" بشكلٍ مبالغ فيه، لذلك يفضل استبدالها بالصنادل المسطحة المطاطية والتي ستضفي على مظهرك لمسةً أنيقة.

الأحذية الرياضية الكلاسيكية بدل الأحذية الرياضية بنعل الودجز



تبدو الأحذية الرياضية بنعل الودجز أنيقةً مع كل شيء باستثناء "الليغينغ". والتي يُفضل ارتداؤها مع أنماط الأحذية الرياضية والكلاسيكية المتاحة في أشكالٍ وأساليب متنوعة لمختلف الأذواق.

أحذية الباليه المسطحة بدل الأحذية المربوطة بأشرطة حول الكاحل

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تتناسق أحذية البالية المسطحة بشكلٍ جيد مع "الليغينغ"؛ إذ يبدو المظهر وكأنه مستوحى من زي راقصات الباليه، ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ الأحذية المسطحة المربوطة بأشرطةٍ حول الكاحل ليست ملائمةً إطلاقًا لبنطلون "الليغينغ".

البوت العسكري بدل بوت الجورب الضيق

تعدّ أحذية بوت الجورب الضيق من الأنماط المفضلة حاليًا لدى عاشقات الموضة، لكنها لا تبدو جيدة عند تنسيقها مع "الليغينغ" بل تبدو وكأنها امتداد للبنطلون، لذلك من الأفضل استبدالها بنمط بارز وقوي مثل البوت العسكري.

أحذية اللوفر بدل أحذية البروغز

عندما يتعلق الأمر بأنماط الأحذية المسطحة الكلاسيكية، لا تزال صيحة أحذية اللوفر رائدة بقوة، ويعد مزيج اللوفر و"الليغينغ" من أفضل التنسيقات المفضلة في الوقت الحالي

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