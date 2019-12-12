علماء يُعيدون إحياء عطر الملكة كليوباتر

تُعد الملكة كليوباترا أيقونة جمال قدماء المصريين، وشكّل هذا الجمال لغزًا كبيرًا، حتى نجح علماء بعد مرور آلاف السنين في إعادة إحياء عطر الجميلة كليوباترا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نجح عالمان بجامعة هاواي في كشف الوصفة التي استُخدمت لصنع عطر الملكة كليوباترا، وأعادوا صنع أقرب وصفة لعطر الملكة، وتتألف من مزيج سميك من نبات المر وبذور الهيل المعروف أيضًا باسم الحبهان، بالإضافة إلى زيت الزيتون والقرفة.

وقالا إن عطر كليوباترا يتميّز بكونه أكثر سمكًا من العطور الحالية، ويتميز برائحته القوية للغاية بالمقارنة مع العطور الحديثة، كما يتّسم بثباته لفترة طويلة للغاية على الجسم، وأضاف روبرت ليتمان وهو أحد المشاركين في المشروع المميز: "من المثير للإعجاب أن تشم رائحة عطر لم يسبق لأحد أن اشتمه، وهو عطر قد استخدمته كليوباترا"، مؤكدًا أنه ومساعده جاي سيلفرستين تمكّنا من العثور على وصفة عطر كليوباترا، بعد سنوات عديدة.

ومن المقرّر عرض العطر في معرض ناشيونال جيوغرافيك لمكتشفات منطقة "تل تمي" في مصر، والتي تأسست قبل حوالي 6500 عام.

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وعلى الرغم من دقّة صنع العطر، قالت البروفيسورة ماندي آفتيل: "لقد نجحنا بالفعل في التوصُّل لأقرب وصفة لعطر كليوباترا، ومع ذلك من الوارد أنه كان للملكة عطر فريد خاص بها".

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