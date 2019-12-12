تعرفي على طريقة الحفاظ على لون الجينز عند الغسيل

يبهت الجينز الأزرق والأسود عادةً، مع تكرّر مرَّات الغسيل، لكن هناك العديد من الطرق التي تساعد في الحفاظ على لون الجينز لأطول فترة ممكنة.

طريقة الحفاظ على لون الجينز عند الغسيل

الخل يحتوي على مادة تعقّم الجينز من البكتيريا، كما أنّ المادة تعمل على الحفاظ على لون الجينز، وتمنحه اللمعان

• يُفضَّل غسل البنطال، باستخدام حمَّام البخار، فهذه الطريقة فعَّالة في القضاء على البكتيريا، وتخليص الجينز من الأوساخ والبقع. كما أن البخار يضيف على الجينز طبقة لمَّاعة.

• يُنقع البنطال في محلول مؤلَّف من الماء والخل الأبيض، فالخل يحتوي على مادة تعقّم الجينز من البكتيريا، كما أنّها تعمل على الحفاظ على لون الجينز، وتمنحه اللمعان. ثمَّ، يُشطف البنطال بالماء، ويُنشر في الهواء.

• يُفضَّل تجنّب كيّ الجينز، لأن الحرارة تضّر فيه، وتفقده لونه. إشارة إلى أنَّ الإفراط في غسل الجينز يجعل خيوطه ليِّنة، وبالتالي تتمدّد هذه الخيوط، فيزيد حجمه. ومن الأفضل غسل البنطال يدويًّا، بدلاً من الغسالة.

• عند غسيل الجينز، يجب قلبه على الاتجاه الثاني، مع إضافة نصف فنجان من الملح إلى ماء الغسيل، فالملح غنيّ بالمكوّنات التي تعمل على الحفاظ على لون الجينز. ويُفضَّل استخدام الماء البارد في الغسيل.

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عند غسيل الجينز يجب قلبه على الاتجاه الثاني

• يُصبغ البنطال مرَّة في الشهر، وذلك للحفاظ عليه.

• تُستخدام فرشاة الملابس للتخلُّص من الأتربة العالقة في البنطال.

• يُستحسن طيّ الجينز بشكل طولي، ثمَّ تعليقه على العلَّاقة في الخزانة، فمن الخطأ تركه مكرمشًا في الخزانة.

• يُغسل الجينز الأسود بمعزل عن الملابس الأخرى، وباستخدام الماء الساخن المُضاف إليه ملعقة كبيرة من الخل، فمحلول الخل الساخن يعمل على تنظيف الجينز الأسود وتعقيمه.

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