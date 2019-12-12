ملابس تظهر قوة شخصيتك وتغير من مودك

حنتكلم عن ملابس تظهر قوة شخصيتك واللي تقدري تنسقيهم مع الاطلالة بتاعتك عشان تباني بمظهر قوي وجذاب

وكمان تقدري تداري اي مشاعر سلبية او اي احساس داخلي بالمزاج السيء او عدم الثقة،

لأن كتير بنكون مش في المود ومش مظبوطين وعايزين نداري المشاعر دي ونظهر بمظهر قوي

وده ممكن يحصل لما تختاري الملابس المناسبة اللي حتحسسك بالثقة في نفسك وكمان حتخليكي تدي انظباع بقوة الشخصية والجدية لأي حد حتتعاملي معاه

البليزر الفورمال

ده أول قطعة حتديكي احساس بالقوة وحيعكس انطباع كويس جدا بالثقة في النفس والجدية للناس اللي بتتعاملي معاهم، وياسلام كمان لو كان لونه قوي زي النبيتي او الاحمر او الازرق، ممكن تنقيه مع جينز وشوز بكعب

الفستان الدانتيل

ممكن تستغربي لأن الدانتيل من الخامات الرقيقة اللي بتدي احساس بالهدوء والرقة، لكن الغريب ان الانطباع اللي بيسيبه لبس القماش الرقيق والمفرغ زي الدانتيل هو انطباع بأن اللي لابساه شخصيتها قوية وواثقة في نفسها

طقم بلون واحد

من الحركات الجريئة جدا اللي بتخليكي قوية انك تلبسي طقم بلون واحد من الاول للاخر،

وده بيكون له تأثير قوي وملحوظ خاصة لو مكانش اللون ده اسود او ابيض سادة

الفستان الاسود

الفستان الاسود السادة من القطع المميزة جدا اللي بتنفع في كل المناسبات والاوقات عشان كده لاوم تحتفظي بواحد في دولابك للايام اللي بتحتاجي فيها مساعدة للحصول على مظهر قوي

زي طبعة الشيتا وجلد النمر والزيبرا، لو حتلبسيها في شوز او شنطة او اسكارف او توب مثلا كلها حاجات بتدي احساس بالثقة الشديدة في النفس وبتديكي منظر قوي وواثق



الجاكيت الجلد الاسود

ممكن يكون من الحاجات الموجودة تقريبا في كل دولاب، لكن قليل اوي الناس اللي تعرف تأثير الجاكيت الجلد الاسود والانطباع المميز اللي بيسيبه في نفس الناس اللي بنتعامل معاهم،

فلو انتي فعلا عايزة تظهري قوة شخصيتك دخليه في الاطلالة بتاعتك وشوفي بنفسك

Advertisements

الالوان الفاقعة

ممكن تستغربي انك تكوني في مود مش حلو وتلبسي الوان مطرقعة زي الاحمر مع البينك او الاصفر مع الاورانج

بس بجد من اكتر الحاجات اللي حتدخل البهجة الي نفسك وتخليكي تباني واثقة في نفسك وشخصيتك

هو انك تلبسي الالوان المفرقعة في الظروف دي

الفستان المشجر

ممكن تختاري فستان فيه تشجير او رسومات او طبعات كتير او مقلم بخطوط مش منتظمة مثلا،

وده بيخليكي تاخدي طاقة ايجابية واحساس جميل بتغيير المود حيخليكي واثقة في نفسك اكتر

الكروب توب

ممكن تنسقيه مع استايلك ايا كان هو ايه، لكن في النهاية هو من قطع الملابس المميزة اللي بتخلي مظهرك جذاب وواثق

10- الجامب سوت

من الموضات الظريفة جدا واللي اتعمل منها الفورمال والكاجوال والسهرة كمان،

تقدري تلبسيه على حسب الوقت او الظرف اللي انتي فيه وفي كل الاحوال حيديكي انتي واي حد حيشوفك انطباع بالثقة في النفس وقوة الشخصية

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على بعض الأفكار والطرق لتنسيق الملابس ذات الرقبة العالية

تعرفي على طرق تنسيق الحزام الجوتشي مع ملابسك