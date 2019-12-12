استعدي لموسم الحفلات بأفكار متنوعة لإطلالتك

بدأ موسم الحفلات وبدأ معه العد التنازلي وهذا يعني أنه حان الوقت لاختيار إطلالاتنا والتفكير فيما الذي سنرتدية، بغض النظر عن نوع أو مكان الحفل الذي ستذهبين له، فأننا نعلم أنه سوف يكون شيء متعلق بالكريسماس ورأس السنة بالتأكيد، وهناك العديد من الأفكار المتنوعة التي تناسب هذا الوقت من العام.

هنا ستجدي العديد من الأفكار المختلفة لتنسيق إطلالة مميزة لحفلك القادم.

إطلالة باللون الأحمر

اللون الأحمر في حفل خاص بالكريسماس! نعلم أنه يبدو شيء تقليدي للغاية، فهو اللون الأساسي لهذا الوقت، لكن إذا قمتي بتنسيقه بطريقة مختلفة سوف تشعرين بالاختلاف حقاً، اختاري إطلالة كاملة باللون الأحمر مع تنورة وتوب كلاسيك بخامات مختلفة وبوت عالي الركبة بنفس اللون.

تنورة من الترتر

إذا كنتِ تخططين لارتداء الترتر، اختاري التنورة بدلاً من الفستان، لأن ببساطة يمكنك تنسيقه مع العديد من القطع الأخرى مثل البلوزات الشتوية أو مع قميص كلاسيك.

بنطال ميتالك

بدلاً من الجلد الأسود، اختاري بنطال بألوان الميتالك ولا تحتاجين لقطعة إضافية لتعمل على إبراز إطلالاتك.

إطلالة باللون الأخضر

ما لا تعرفينه أن اللون الأخضر مثله مثل الأحمر في حفلات الكريسماس وسوف يعطيكِ نفس التأثير الجذاب والمميز.

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الجينز

لا نستطيع ألا نضيف الجينز لإطلالة الحفلات، إذا كنتِ تحبين الملابس الكاجول، فكل ما تحتاجين له هو سترة بليزر من المخمل أو الترتر مع حذاء عالي الكعب.

إطلالة من نفس اللون

اختيار لون موحد لإطلالتك سيجعل مظهرك مميز وجذاب، لكن للحصول على إطلالة فريدة اختاري درجات مختلفة من نفس اللون الذي ستخترينه، لعام 2020 ننصحك بالبنفسجي.

حذاء لامع

كل ما تحتاجين له هو حذاء لامع، قومي بتنسيق إطلالة بسيطة باللون الأسود واضيفي حذاء لامع وستحصلين على مظهر مميز لحفل هذا العام.

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