اشهر استخدامات الحناء في علاج مشاكل الشعر

قديماً قبل اختراع العلاجات الدوائية و مستحضرات التجميل للعناية بالشعر، اعتمدت الجدات و الأمهات على خلطات للشعر لتقديم العناية الكافية له، و الاهتمام الذي يحتاجه طوال الوقت للحفاظ على رونقه الحيوي و مظهره الصحي الذي نحلم به جميعاً طوال الوقت.

الخلطات الطبيعية للشعر، مازلت الأفضل على الاطلاق

بعد تقدم العلم و توسع الابتكارات و الامكانيات التي توفر للمتخصصين في أمور العناية بالشعر تيقن الجمال من نجاح خلطات الجدات، لأن أفضل مستحضرات العناية بالشعر تحتوي على مكونات طبيعية تزيد من قيمة المنتج لأنها مستمدة من الطبيعة. لو كنت تعانين من مشاكل تساقط الشعر او تقصفه، اكتشفي أقوى الخلطات المجربة لعلاج تقصف الشعر، و اتبعي خلطة بعينها للحصول على النتيجة التي تسعين لها في وقت مناسب.

الحناء، اقدم و أشهر المواد المفيدة لشعرك

تشتهر الحنة بفوائدها الكثيرة للشعر، فإلى جانب انها تعتبر صبغة طبيعية للشعر، يمكنك تغيير لونها كيفما ترغبين دون ان تضري شعرك بالكيماويات الضارة التي تعجل بتلف الشعر. تعتبر الحنة علاج طبيعي لالتهابات فروة الرأس لأصحاب الشعر الدهني، و مسكن للحكة، كما أنها تقلل من افراز العرق مما يخفض من حرارة الرأس خصوصاً في فترات الصيف. تعتبر أيضاً ملمع طبيعي لشعرك و تمنحه حيوية و تألق ملحوظ.

خلطة الحنة بالزبادي

امزجي نصف كوب من الحناء مع كوب من الزبادي و كوب من الماء الدافئ .

-ضعي الخليط على شعرك حتى يغطي الشعر بأكمله و تصل للجذور.



-غطي رأسك و اغسليه بعد 3 ساعات بالماء الدافئ.



خلطة الحناء و الحلبةحنه

-امزجي نصف كوب من الحناء مع مقدار من الحلبة المغلية.

-اخلطي المزيج جيداً و اتركيه لنصف ساعة حتى يصبح متجانس.

-ضعي الخلطة على شعرك لساعتين من الزمن ثم اغسلي شعرك بالماء أولاً، ثم بالشامبو و الماء مرة أخرى.

تستخدم هذه الخلطة لعلاج مشاكل قشرة الرأس و تقوية الشعر و زيادة كثافته، استعملي زيت الخروع لتطويل شعرك و علاج مشاكله ايضاً.

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