إطلالتك أنيقة وعصرية بلمسات فنية دراماتيكية من Delpozo

مع تعيين لوتز هويل مديراً إبداعياً جديداً لعلامة ديلبوزو Delpozo، خلفاً لجوزيب فونت، وجدنا أنه بالفعل استطاع المحافظة على طابع العلامة، وإضافة أسلوب خاصّ متميز.

في مجموعة ريزورت 2020، نجح في تحقيق هذه المعادلة، فجمع بين التصاميم الفنية القوية بالأحجام الكبيرة والألوان الزاهية، مع التصاميم الأكثر عملية القابلة للارتداء اليومي.

رأينا هذا في معاطف الكاميل مع الكشكش من الرقبة إلى الأسفل، ومعاطف التويد الرمادية والزرقاء، والبذلات الزاهية باللون الفوشيا، والبلوزات الجميلة الواسعة، مع الفيونكات الأمامية، والسراويل الضخمة من الأعلى.

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أحببنا نقوش الأزهار المتنوّعة بين الرمادي والبرتقالي، والمعطف الدراماتيكي بدون كمّين والفساتين القصيرة، أما إطلالات المساء فتباينت بين التايورات الكلاسيكية والفساتين الطويلة الأنيقة.

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