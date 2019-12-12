تعرفي على حيلة النجمات لإخفاء العيون المتعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن العيون المتعبة بفعل السهر وقلة النوم تفتقر إلى إشراقتها وسحرها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن النجمات العالميات مثل صوفي تيرنر ومارجو روبي ودوف كاميرون يلجأن إلى حيلة بسيطة لإخفاء العيون المتعبة، ألا وهي استخدام آي لاينر أبيض، والذي يمنح العين إطلالة مشرقة.

ولعيون أكثر إشراقا يمكن أيضا تطبيق هاي لايتر في زاوية العين الداخلية. ويتناغم الآي لاينر الأبيض مع القليل من الماسكارا والقليل من أحمر الخدود مع أحمر شفاه بإحدى الدرجات النيود.

ومن ناحية أخرى، أشارت "إن ستايل" إلى أن الآي لاينر الأبيض يمتاز أيضا بطابع ريترو جذاب؛ حيث إنه يستلهم روح الثمانينيات الجريئة.