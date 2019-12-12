شاهد| حادث سير مرعب في الكويت يقتل معلمتين خلال مهمة عمل .. وهذا مصير المتسبب بالحادث

لقيت معلمتان كويتيتان مصرعهما في حادث سير مروّع على طريق الفحيحيل مقابل منطقه ميناء عبدالله.

ونعت “مدرسة سلافة بنت سعد” معلمتي اللغة العربية هدية العدواني و الجازي العجمي، اللتين توفيتا في الحادث المروري خلال تكليفهما بمتابعة تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس.

من جانبها، قالت صحيفة “الراي” المحلية إن المواطن المتسبب بالحادث قام بتسليم نفسه للمخفر اليوم حيث أفاد لرجال الأمن بأنه المتسبب بالحادث المروري الذي أسفر عن وفاة المعلمتين يوم أمس.

كما سلم المتسبب بالحادث مركبته وأحيل للتحقيق.

ونعى رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم المعلمتين “العدواني والعجمي”.